La expedición canaria que acudió a la semana olímpica valenciana de vela consiguió colgarse ocho medallas y demostrar una gran valía sobre las aguas del Mediterráneo. Las hermanas canarias Paula e Isabel Laiseca se proclamaron campeonas de la Copa de España de la clase 29er; a lo que hay que sumar la conquista en la categoría sub-19 de Martina Lodos y Martina Díaz en la misma clase. Mientras Blanca Briganty se hizo con el oro en categoría femenina en el Campeonato de España de Techno Plus.

Ambas regatas se han celebrado este fin de semana en el marco de la VII Comunitat Valenciana Olympic Week, donde la representación canaria, integrada por regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria, se trae de un total de 8 medallas.

A las ya citadas hay que sumar: oro de Martina Lodos y Martina Díaz en la categoría sub 19 femenino en la Copa de España 29er; cabe reseñar la plata femenina de Silvia Lorenzo en el Campeonato de España de Techno Plus; la plata sub 17 masculina de Bruno Barbara en el Campeonato de España de Techno 293; además del bronce sub 19 de Álvaro Jiménez también en el Campeonato de España de IQFoil. Samuel Beneyto gana la medalla de bronce en la clase Ilca 7 de la Semana Olímpica Valenciana y también la plata en categoría sub 21.

Las hermanas Laiseca demostraron un gran dominio sobre sus rivales y marcharon líderes de la regata desde el primer día, jornada en la que hicieron su peor resultado: (4) -2-2. Tras el día en blanco del sábado por falta de viento en Valencia, la tripulación del RCNGC redondeó su actuación durante las regatas del domingo con dos primeros puestos, resultado que les permitió convertirse en campeonas de la Copa de España de la clase 29er.

La VII Comunitat Valenciana Olympic Week concluyó este domingo su primer fin de semana de competición. Participaronn más de 600 regatistas de once países diferentes, distribuidos en tres sedes. A la Armada canaria le tocó navegar en Alicante, donde se llevó a cabo el Campeonato de España de las clases Techno; en Valencia, donde se disputó la Copa de España de 29er, y en Torrevieja, donde se desarrolló la competición de las clases Ilca 6 y 7.