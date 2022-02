Puñetazo sobre la mesa del Arucas para acabar con su mala racha. Después de dos derrotas consecutivas y tres partidos sin apuntarse el triunfo, la escuadra aruquense consiguió una victoria contundente en su visita al Herbania de Fuerteventura (0-3). Ayoze, Abraham y Santi Salgado, en la segunda parte, certificaron los tres puntos para los grancanarios.

El choque comenzó con dominio local. La primera ocasión llegó el minuto 11, cuando Alberto de Vera no llegó por poco a un balón. En el 20, un saque de esquina del cuadro majorero sacado en corto no fue rematado, de nuevo, por De Vera tras el centro de Chata. El mismo jugador volvió a perdonar más tarde al intentar rematar un saque de falta de Alexis al que una vez más no llegó.

Al Arucas le costaba alcanzar la portería de Leo, aunque cerca de la media hora Futre logró sacar un buen disparo que despejaba Jonás. Chata tuvo una gran oportunidad para poner el 1-0, pero se le quedó el balón atrás cuando ya estaba solo ante Toba. Luego, Alexis, que envió un balón a la madera, y Peraza tampoco resolvieron para los locales y no se movió el 0-0 hasta el descanso.

Ya en la segunda mitad, el cuadro grancanario dio un paso al frente y comenzó a dominar. En el minuto 50 Ayoze avisó al portero Leo y solo dos minutos después le batía (0-1). Cinco minutos más tarde, los aruquenses hicieron el segundo tanto, obra de Abraham. Carmelo pudo lograr el tercero en una contra, pero hubo que esperar hasta el 84 para que Santi Salgado redondeara el resultado.

Ficha técnica:

Herbania 0

Arucas 3

Herbania: Leo; Jonás, Alberto de Vera, Alexis, Peraza, Malick (Roberto, 58’), Adargoma, Amine (Yerobe, 85’), Abraham (Joselu, 58’), Sullivan (Aarón, 49’) y Chata (Pestana, 85’).

Arucas: Toba, Emilio, Ruymán, Carlos Delgado (Alberto Sanfiel, 85’), Abraham (Chiqui, 85’), Ayoze Ramírez (Santi Salgado, 77’), Héctor Figueroa (Samuel Saavedra, 77’), Futre, David García (Carmelo, 63’), Juan Carlos y Mahmoud.

Goles: 0-1.- (52’): Ayoze. 0-2.- (57’): Abraham. 0-3.- (84’): Santi Salgado.

Árbitro: Javier Guillán Mateo. Amonestó por los locales a Adargoma; y por los visitantes a Carlos Delgado y al entrenador Juan Germán Jiménez.

Incidencias: Municipal de Los Pozos. Unos 150 espectadores.