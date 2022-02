El gol se llama Mar

«No sé, no quiero que suene chula ni nada de eso, pero es que marcar goles es algo que se me ha dado desde pequeña. Siempre he sido goleadora. Es así. Cuando estábamos en Nacional, en mi última temporada metí 80 goles. Es verdad que las ligas no se pueden comparar, pero siempre he tenido el gol en la cabeza».

Los números solo le dan razón a sus palabras. Porque lo de Mar Rubio es marcar y marcar y volver a marcar. En total, en lo que de temporada en el Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola, acumula diez dianas, un dato que le vale para ser la máxima goleadora del Juan Grande y la segunda máxima artillera de la categoría –solo por detrás de Laura Ortega del Albacete–.

Además tiene un plus: todos sus goles tienen significado. No hay tantos que no valgan nada. De hecho, estos diez goles, el 45% de los tantos que lleva el Juan Grande, se han transformado en 17 puntos directos para el equipo que dirige María Pontejo. «Tiene gran parte de culpa de mis goles porque este año me ha puesto de nuevo más adelante. Me ha facilitado las cosas, pero esto no solo es cuestión mía, es el fruto del trabajo de mis compañeras. Solo espero que valgan para algo importante esta temporada», explica la delantera de San Bartolomé de Tirajana.

La revelación

El Juan Grande ha confirmado esta temporada la tendencia al alza con la que acabó la pasada. Tanto que se encuentran en el vagón delantero del tren: el que pelea por el ascenso a la Liga Iberdrola tras las primeras 17 jornadas. «Si soy sincera, no pensaba que fuéramos a estar tan bien. Nos habíamos reforzado bien, pero lo mismo que otros equipos. La lucha era la de siempre: a por la permanencia. Y ahora nos vemos con posibilidades de pelear por el ascenso», argumenta Rubio. No obstante, aunque ese objetivo planea por sus cabezas, en el vestuario todavía tiene algo de tabú. «Queda muchísimo y la competición está igualadísima. Si enganchamos un par de malos resultados nos vamos a salir de ahí seguro. Las diferencias de puntos son mínimas y queda mucho por recorrer», apunta.

Por eso, el puesto en la tabla no cambia su paso. «La receta es la misma: trabajar y confiar en nosotras. Y ahí la entrenadora tiene gran parte de culpa, ya que siempre ha confiado en nosotras desde que nos cogió. Ella tiene una manera de hacerte el fútbol tan fácil que te lo transmite y se nota. Somos un club humilde y estamos peleando con entidades de renombres. Somos trabajo y la confianza que nos dan», sentencia.

En cada gol, en cada partido, lo que es innegable en Mar Rubio son sus sueños donde hay cotas gigantes. Tan grandes como las de poner su escudo en la máxima categoría del fútbol español. Algo que no solo tendría impacto en ella, en su club, en su localidad sino en todo el fútbol grancanario. «Es algo impensable. Es algo tan grande que se me ponen los pelos de punta cuando lo pienso. Daría mucho a nuestro fútbol y a nuestras jugadoras tener un club en la élite», sentencia Rubio, que compagina el fútbol con un posgrado tras terminar Derecho.

Fútbol femenino en la máxima categoría para crear referentes para las que vienen detrás. Una trascendencia más allá del césped. «Cuando era niña me costó identificarme con alguien. Antes, por desgracia, el deporte femenino no tenía esta explosión ni visibilidad que tiene ahora. Recuerdo que mi padre me ponía vídeos en YouTube de Marta, la futbolista brasileña. Encontrarlas cerca era más difícil. Ya cuando crecí y me metí en el fútbol femenino, me fijé mucho en Mari Jose Pérez, del Granadilla, que para mí es la mejor jugadora que hay en Canarias», reflexiona.

Fue allí, en Tenerife, donde Mar Rubio se acercó a lo máximo. «Me di esa oportunidad de jugar en Primera, pero tuve la mala suerte de lesionarme», recuerda. El pronóstico no era poca cosa: fractura de peroné a la altura del tobillo y fin de temporada tras jugar los dos primeros partidos.

Fue el momento de resetear. «No sabía ni gatear y me encantaban los balones, me cuentan mis padres. A los cuatro años empecé en escuela de San Fernando y desde entonces mi vida siempre ha tenido fútbol», apunta. El Achamán Santa Lucía fue el lugar donde forjó su fútbol y el lugar al que volvió para empezar otra vez tras su fusión con el Juan Grande. «Mi ilusión es que en Gran Canaria haya un equipo en Primera División. Por eso estoy aquí y por eso quiero seguir aquí», revela.

Un amor al escudo que deja huella no solo dentro del rectángulo de juego sino más allá. Y eso casi que es lo más importante. «Este año estoy muy sorprendida. Han pedido camisetas nuestras y eso te enorgullece porque al final es que sienten cierta admiración por lo que haces. Eso nunca me lo imaginé. Por ejemplo, María [Pontejo] nos contó una anécdota: pasó por la puerta de un colegio y vio una niña con la camiseta del Juan Grande y el número ‘10’ y mi nombre en la espalda. Eso es muy grande».