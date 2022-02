El Guaguas cierra una semana negra

El Guaguas cerró en tierras turolenses su semana más amarga. El conjunto grancanario, que el pasado miércoles caía por un rotundo 0-3 en el Centro Insular de Deportes ante el Monza italiano en la ida de los caurtos de final de la CEV Cup europea, perdía en su visita a la cancha del Teruel en la decimoséptima jornada de la Superliga Masculina de voleibol.

El conjunto local estuvo más sólido durante el encuentro para apuntarse la victoria por 3-1. Los de Sergio Camarero se esforzaron para cambiar su destino, pero el rival no cedió terreno en los momentos importantes del choque. Los amarillos perdieron el primer set y, pese a empatar la contienda, no lograron encontrar la regularidad suficiente para acabar llevándose el encuentro.

El duelo comenzó con mucha igualdad. El Teruel y el Guaguas iban buscándose las cosquillas, aunque eran los visitantes los que empezaron con una marcha más (5-8). El cuadro turolense tiró de casta y aprovechó los errores grancanarios para sumar un parcial de 3-0 (10-11). El tiempo muerto de Sergio Miguel Camarero hizo reaccionar a los suyos. Aunque los isleños tomaron ventaja (18-21), no consiguieron sacar adelante la situación y los locales apretaron para remontar y acabar instaurando del 1-0 (27-25).

Paso al frente

A pesar del revés, el Guaguas salió dispuesto a dar un paso al frente y comenzó a dominar algo más (7-11). Otro parcial de 3-0 le dio a las a Teruel. Los turolenses fueron capaces de resistir y empatar (14-14). Los grancanarios tiraban de la potencia de Yadrián Escobar para seguir por delante. Entonces, les tocó a los insulares aguantar para despegarse una vez más en el instante clave (1-1, 19-22).

La tercera manga se inició con el domino local (10-5). Después de detener el choque en dos ocasiones, los amarillos por fin mejoraron con Almansa, Knigge y Ángel Rodríguez como estiletes de la remontada (12-12). Comenzó entonces otro partido, y en este el Teruel llevó la voz cantante (2-1, 25-22).

No era momento de bajar los brazos y el Guaguas no quiso que fuera así. Sin embargo,su rival siguió con la misma dinámica que durante la manga anterior y aprovechó esa inercia para salir a por todas (4-1). Aún le quedaba tiempo a los grancanarios para cambiar las tornas, pero había que hacer un esfuerzo para ello porque no quedaba demasiado margen para equivocarse.

El cubano Yosvany Hernández saltó a la pista con muchas ganas y le dio oxígeno a una escuadra insular que lo necesitaba. Había que estar tranquilos, recuperar terreno y luchar para intentar salir adelante. A pesar de ello, el Teruel estaba muy acertado e, incluso, empezó a conectar un par de aces que ampliaban otra vez su ventaja bastante (15-8). Era un instante crítico para los isleños.

La épica se hizo carne en un Guaguas que lo estaba dando todo por remontar y fue recortando distancia para meterse en la pelea (18-15). No obstante, el cuadro turolense se mostró muy sólido en esos momentos de dudas y, poco a poco, fue sacando adelante el set para acabar llevándose el partido.

El 25-19 de este último parcial obligó al Guaguas a ceder por primera vez en la Superliga Masculina en este 2022 (3-1). Ahora toca recuperarse para la vuelta de la CEV Cup en Italia esta semana, donde los amarillos necesitan un milagro para entrar en semis.