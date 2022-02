Deportes pide a Francisco Rivero que abra las urnas en la Federación de Lucha Canaria

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Deportes, ha instado a Francisco Rivero, presidente de la Federación Canaria de Lucha Canaria, a que abra las urnas y convoque elecciones de manera inmediata. Un requerimiento que llega como consecuencia de las siete dimisiones que sufrió, entre septiembre y diciembre de 2020, la junta que preside el empresario grancanario.

Esta petición de la Dirección General de Deportes se sustenta en la salida del «70 %» de la junta de gobierno presidida por Rivero desde octubre de 2020 y que «actualmente tiene solo cinco miembros titulares». Solo tres de ellos son de la junta original: el propio Rivero, el vicepresidente Ismael Pérez y el vocal Sergio Castañeda.

Los estatutos de la Federación recogen que «el presidente cesará por dimisión de más del 60% de sus miembros originarios de la lista cerrada». Bajo el criterio de Deportes «no cabe duda»: estas dimisiones «implican el cese del Presidente como del resto de la junta de gobierno». El siguiente paso es claro también: convocatoria de nuevas elecciones.

Por otro lado, la argumentación también va al reglamento electoral, en su artículo 34 b, donde señala que «se procederá a la convocatoria de elecciones por dimisión o cese de más del 60% de sus miembros electivos que no hayan sido cubiertas sus vacantes».

Es precisamente a este punto donde la junta de Rivero se agarra por un lado para dar legitimidad a su mandato. El requerimiento de Deportes, al que tuvo acceso Iusport, y que también ha acreditado este medio, admite que la redacción de este artículo resulta «confusa», pero señala que, bajo su prisma, el «requisito de haber cubierto las vacantes del 60% cesante no se cumple».

Sin embargo, la Federación Canaria alega que no ha podido cubrir a los miembros que dimitieron porque no puede ratificarlos en la Asamblea Regional, ya que no se ha podido convocar todavía. Por otro lado, según la Federación Canaria «hay una situación manifiesta de indefensión» ya que, a su juicio, no se cumplieron los requisitos que se exige a los actos administrativos y a su notificación. Además también alega que la Federación puede funcionar con la actual Comisión Permanente.

En cualquier caso, la historia tendrá su próximo capítulo mañana, cuando acabe el plazo para la convocatoria de elecciones. Si la Federación hace caso omiso a este requerimiento se abre la puerta del Comité Canario de Disciplina Deportiva, que podría suspender al presidente o acceder a tomar medidas cautelares para que la junta siguiera en funciones.