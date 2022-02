Alejandra Álvarez del Burgo: «Ser la ‘MVP’ de 2021 es una motivación para repetirlo»

Pregunta al uso, pero también obligada. ¿Cómo llega tanto de forma individual como en el plano colectivo a esta Copa de la Reina?

Puede parecer una respuesta también al uso [ríe], pero creo que llegamos con bastantes ganas, es algo que se palpa en el ambiente. No estamos pensando a ver qué rival puede llegarnos en semifinales [el Gran Canaria Urbaser se ganó el derecho de no jugar los cuartos de final al concluir la primera vuelta en la primera posición] sino que confiamos en nuestro trabajo. En lo que respecta a lo individual, estoy viviendo una temporada distinta después de muchos años en Alcobendas.

De la eliminatoria Sant Cugat-Haris saldrá el rival de semifinales. Las catalanas marcha cuartas en liga y el cuadro tinerfeño, líderes. ¿Prefiere evitar el derbi insular?

Es la Copa, parece que es un tópico, pero creo de verdad que siempre puede pasar todo. Haris es verdad que viene con una dinámica muy buena, pero bueno, nosotras también y estaremos esperando a cualquiera de los dos. Favorito para enfrentarnos no tenemos. Confiamos en nosotras.

En caso de que fuese el Haris, ¿existiría ánimo de revancha después del último 3-1 en Liga?

En caso de que se dé pues sí que puede existir esa motivación que dices. Es un gran equipo y quizás así nos motivamos más incluso. Lo están haciendo muy bien en Europa, por lo que el nivel de esta Copa es muy bueno también.

En la última edición fue la MVP de la Copa que ganó con el Alcobendas. ¿Le pesa para la presente edición?

Pesar no, más bien me lo tomo por la parte de que me hace ilusión de intentar repetir ese reconocimiento que pude ganar en un torneo. Esa tensión que se vive en este torneo de muerte súbita, en la de que un día malo te manda para casa es un plus de motivación. Así que bueno, no tengo esa responsabilidad negativa por así decirlo, sino que me lo tomo como algo con lo que disfrutar.

En el vestuario está Helia González, que es la jugadora en activo con más títulos de España. ¿Se apoyan en su experiencia en este tipo de torneos?

Sin duda es la que nos da el temple cuando llegamos a los momentos clave. Tenemos mucha suerte de tenerla en el equipo y apoyarnos en ella siempre que queremos. Es un referente.

¿Existen nervios?

Más que nervios diría que ganas, como antes comentaba. El hecho de que estemos en semis pues nos quita un partido al menos, que a priori puede parecer favorable aunque muchos también piensen que puede jugar en contra al llegar menos rodado. Sí me voy a quedar también con el aspecto de que este fin de semana pasado jugamos allí [ganaron al Arenal Emevé por 2-3].

Este que es su primer año en el Olímpico, imagino que se llevará bien con toda la plantilla pero, ¿con quién ha establecido una conexión especial?

Llegué con la incertidumbre de conocer a las nuevas compañeras, pero me ha sorprendido el ambiente del vestuario. Tengo muy buena relación con las compañeras de la selección, a Saray que también la conocía, pero con Alba [Sánchez] que es mi compañera de piso es más especial [ríe].

¿Cómo está siendo su primer año fuera de la cancha?

Pues no tengo alergia, así que muy bien [ríe]. Todo el mundo dice que es un paraíso y cuando llegas te das cuenta de que no es una exageración. El club me da todas las comodidades y encima es más profesional. Venía de solo entrenar un turno y aquí trabajamos mucho más. Me quedaría a vivir aquí para siempre.

¿Cómo es un día libre perfecto lejos de la cancha?

Con un buen brunch en una de las playas salvajes del Norte, prefiero la arena negra, con ese paisaje volcánico. Me flipa bastante.