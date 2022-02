Colgar el casco de momento y de forma temporal. Ese es el plan de Emma Falcón, la campeona del ERC Ladies Trophy que inició a mediados de 2021 una nueva faceta, la de dirigir su propio equipo de competición. La experiencia ha sido positiva en estos primeros pasos del proyecto, por lo que la piloto canaria ha decidido aparcar sus programas a tiempo completo para centrarse en el desarrollo y consolidación de Sports & You Canarias.

Sports & You Canarias nació a mediados de 2021 con la intención de prestar un servicio integral y profesional en el mundo de la competición. Junto a otros proyectos que han de ver la luz, lo cierto es que hasta la fecha la experiencia ha sido gratificante, así como muy bien recibida y valorada por los equipos que se han sumado a esta iniciativa. El colofón a la temporada en el Rally Isla de Lanzarote y en el Rally de La Oliva supuso un broche de oro a este primer capítulo en la historia del equipo.

A los mandos de esta nave se encuentra Emma Falcón. Con más de diez años de experiencia en el mundo de la competición, combinó el año pasado su etapa como directora deportiva con su faceta de piloto a los mandos de un Citroën C3 Rally2. «El año pasado combiné ambas facetas, pero en 2022 tengo claro que quiero centrarme plenamente en Sports & You Canarias para ofrecer el mejor servicio posible a nuestros equipos. Por supuesto que no abandonaré mi faceta de piloto, pero sí que aparcaré los programas a tiempo completo de los últimos años para dedicar todos mis esfuerzos a este proyecto. Intentaré participar en aquellos rallies que el tiempo me lo permita», subrayó.