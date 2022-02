La regatista grancanaria Martina Reino se ha proclamado este domingo campeona absoluta y femenina de la Copa de España de la clase olímpica Ilca 6, en la Ría de Vigo. Su compañero, Viktor Chavdanov ha ganado la copa masculina.

El equipo canario, integrado por regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria y dirigido por el entrenador Adrián Cruz, se trae además la medalla de oro en categoría sub 21 femenino para Isabel Hernández; el 1º sub 19 masculino también para Chavdanov, y la primera plaza en sub 17 masculino para Zsombor Denes.

Con 154 inscritos, cuatro regatistas canarios se colocan entre los 10 primeros de la clasificación general de esta Copa de España de la clase Ilca 6, que ha organizado el Real Club Náutico de Vigo por delegación de la Real Federación Española de Vela, en colaboración con la Real Federación Gallega de Vela y la Asociación Española de la Clase Ilca (Aecil).

Tal y como se había previsto las condiciones fueron bastante más duras que las del sábado. Viento racheado y lluvia fueron las notas de la jornada de este domingo en el que la clase Ilca 6 disputó dos pruebas, la primera con entre 15 y 18 nudos, y la segunda con entre 20 y 24 y rachas que rozaron los 30.

Martina Reino supera en 2 puntos a la segunda clasificada, la malagueña Ana Moncada. Pese a los cuatro primeros de Moncada, el balance de Martina Reino, con 3 segundos, 2 terceros y 1 una décima plaza tras el descarte, supera a la andaluza que tuvo como peores parciales un 28 (descartado) y un 17.

Con este resultado -campeona de la Copa de España sub 21 femenino - Isabel Hernández se clasifica para el Europeo de la misma categoría. Los resultados en sub 19 y sub 17 masculino contarán para los campeonatos Mundial y Europeo sub 19 de la clase, junto a los que se obtengan en abril en el Campeonato de España de la clase.