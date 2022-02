El pistolero de Abuya está de vuelta. Macauley Chrisantus, el dueño del Juan Guedes. Un galáctico para sellar la salvación. El delantero de 31 años fue presentado en la sala de prensa de la formación capitalina ante una lluvia de fotógrafos. Lo nunca visto. "Vengo a aportar mi experiencia, desde mi trabajo y la humildad de un juvenil. Me gustó el equipo ayer, trataré de ayudar en todo lo que pueda. Puedo jugar desde que el míster [Pachi Castellano] lo considere (...) No me pongo una cifra de goles, lo importante es el Tamaraceite. Yo sabía que volvería, solo quiere ser feliz. Esta Isla te atrapa, tiene algo especial ", valoró el atacante, que militó en la UD Las Palmas durante dos campañas, una etapa en la que coincidió con Asdrúbal Padrón y David González de amarillo.