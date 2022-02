Chrisantus: «Quería volver a la Isla, estoy en mi casa»

El pistolero de Abuya está de vuelta. Macauley Chrisantus, el propietario del Juan Guedes. Un galáctico para sellar la salvación. El delantero de 31 años fue presentado ayer en la sala de prensa de la formación capitalina ante una lluvia de fotógrafos. Lo nunca visto en este conjunto de barrio, coleccionista de ascensos y un emblema de modestia. Desde las catacumbas de la Regional a disponer de un campeón del mundo juvenil con Nigeria y con recorrido en la UD Las Palmas (75 duelos), Hamburgo, Karlsruher, FSV Frankfurt, AEK Atenas, Reus, Real Murcia, Conquense, Helsinki o en las ligas de Irán y Arabia Saudí.

«Vengo a aportar mi experiencia, desde mi trabajo y la humildad de un juvenil. Me gustó el equipo el pasado domingo [vio en la grada del Juan Guedes la victoria ante el San Roque de Lepe (2-0], trataré de ayudar en todo lo que pueda. Puedo jugar desde que el míster [Pachi Castellano] lo considere (...) No me pongo una cifra de goles, lo importante es el Tamaraceite. Yo sabía que volvería, solo quiere ser feliz. Esta Isla te atrapa, tiene algo especial» , valoró el atacante, que militó en la UD durante dos campañas, una etapa en la que coincidió con Asdrúbal Padrón, David González y Aythami Álvarez de amarillo -pesos pesados del club grancanario-.

Portará el once y la ficha ya está tramitada. Suple al delantero Quintero, que afronta una aventura en el fútbol sueco en las filas del Utsiktens BK. ¿Es Chrisantus el mejor jugador en la historia del modesto ‘Támara’? El presidente Héctor Ramírez recalcó que la filosofía siempre fue «la de la humildad y hemos contado con jugadores como David García y en la actualidad como David González, que son dos estandartes. Para mí tienen una enorme carga emotiva, podré ficharlos y disponer de su talento, que los coloca en otra dimensión». En relación al sueldo del ejecutor de Abuya, Ramírez concretó que se ajusta en los parámetros salariales de este equipo de la Segunda RFEF y que encadena cinco victorias de local.

«Encaja en nuestra política salarial; hemos completado un gran esfuerzo y desde el pasado diciembre ya manejábamos la posibilidad. Viene a suplir a Quintero y listo. También tuvimos la opción de recuperar a David García [ahora en las filas del Arucas], pero consideremos que contamos con armas suficientes para lograr la salvación en un grupo muy competido».

Guiño a Thievy

Chrisantus puso fin a su periplo en el FF Jaro Pietarsaari de Finlandia el pasado diciembre. Está listo para estrenarse ante el San Fernando en Maspalomas (20.00 horas, Footers) en un partido correspondiente a la 18ª jornada, que se tenía que disputar el pasado enero y se suspendió por un brote de Covid en la formación sureña.

Es un pulso dramático por la salvación. Los de Pachi Castellano buscan la primera victoria foránea. En el caso de conquistarla, escalarían un puesto y superarían a Las Palmas Atlético para quedarse en la 15ª plaza -y a solo tres puntos de la salvación-. El delantero nigeriano, cuestionado por su mejor imagen con la UD y su relación con Thievy, confesó que el atacante del Bursaspor «es mi hermano». «De mi paso por Las Palmas me quedó con todo; no tengo un momento especial. El estadio, el cariño, la afición...Más que los goles, resalto el trato recibido».