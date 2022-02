La final de iQFoil comienza fuerte, con una borrasca que dejó el viento muy inestable, con rachas de entre 3 y 12 nudos, pero que han sabido aprovechar las españolas, dando ventaja especialmente a Nicole Van Der Velden, quien consigue pasar del cuarto al segundo puesto de la clasificación general durante la primera regata de barlovento-sotavento. A partir de ese entonces, la española afincada en Santander ha dominado toda la jornada, pero sorprendentemente la batalla en finales no ha sido contra la británica Islay Watson, sino contra la italiana Marta Maggetti, quien finalmente ha conseguido el segundo puesto. “Super contenta con cómo he navegado hoy, cómo he gestionado las finales, en las semifinales estuve peleando para asegurar estar entre las primeras dos y entrar en la final, y ya en la final la he peleado a muerte contra la italiana y la inglesa, fue capaz de adelantarlas y terminar primera, por lo que estoy súper contenta con el rendimiento… y ¡con ganas de más!”, afirmó la regatista española.

Parece ser que esta modalidad de regatas (de carreras) también ayudaron a Pilar Lamadrid a mantenerse en el top 10 desde el inicio, pudiendo clasificarse para competir en la medal race, tras las cuatro regatas de slalom (zigzag) realizadas este lunes, en las que también obtuvo buenos resultados, pero una descalificación en la primera regata hizo que se retrasara, volviendo a repetirse la situación en la final, teniendo además un fuera de línea. “Han sido unos días psicológicamente duros, pero que seguro dan para aprender, hoy entré 5ª en la medal con opciones a todo o nada y… ¡fue nada esta vez!, lamentó la regatista española. Y es que una descalificación por fuera de línea en los cuartos de final la ha dejado sin poder siquiera intentarlo. Pero la competidora andaluza ya pone la vista a futuro, “a por la siguiente que ya me toca en casa a final de febrero”, exclamó Lamadrid. En la flota masculina, el holándes Huig Jan Tak ha permanecido imparable, consiguiendo 4 victorias de las 6 regatas celebradas en Marina Rubicón. También en la jornada de ayer, el regatista holandés demostró dominar en el campo de regatas lanzaroteño, con 3 victorias de las 4 regatas de slalom celebradas. El británico Matthew Barton consiguió arrebatarle el segundo al israelí Yoav Omer, sin embargo, ha sido su compañero Tomer Vardimon el que se ha quedado finalmente con el segundo puesto, seguido del italiano Nicolò Renna. Por otro lado, esta modalidad de carreras parece que no ha favorecido al canario Ángel Granda, quien no ha conseguido mantenerse en el top 10 para competir en la medal race. “Fue un día muy interesante, con condiciones increíbles durante las regatas casi perfectas para mí, me dieron energía para llegar a la medal race, por lo que estoy muy feliz, y ya durante la final fue muy divertida con Nico y Tomer”, comentó el regatista holandés. Esta tarde se realizará la entrega de premios tras finalizar la competición para la categoría de las tablas voladoras de iQFoil, que veremos debutar en París 2024. Sin embargo, la Lanzarote International Regatta no termina aún, ya que, a partir de este miércoles, veremos competir otras clases de vela olímpica: ILCA 6 y 7, 49er y 49er FX. Clasificación iQFoil categoría femenina 1. Nicole VAN DER VELDEN (ESP) 2. Marta MAGGETTI (ITA) 3. Islay WATSON GBR 4. Palma ČARGO (CRO) 5. Lucie BELBEOCH (FRA) 6. Lilian DE GEUS (NED) 7. Manon PIANAZZA (FRA) 8. Lola SORIN (FRA) 9. Maja DZIARNOWSKA (POL) 10. Pilar LAMADRID TRUEBA (ESP) Clasificación iQFoil categoría masculina 1. Huig JAN TAK (NED) 2. Tomer VARDIMON (ISR) 3. Nicolò RENNA (ITA) 4. Andy BROWN (GBR) 5. Matthew BARTON (GBR) 6. Yoav OMER (ISR) 7. Maciek RUTKOWSKI (POL) 8. Thomas GOYARD (FRA) 9. Sil HOEKSTRA (NED) v 10. Pierre LE COQ (FRA)