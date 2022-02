Nicole van der Velden vuela hacia la victoria en iQFoil

Nicole van der Velden inauguró el palmarés de la segunda edición de la Regata Internacional de Lanzarote, que se celebra en aguas de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, organizada por el puerto deportivo Marina Rubicón. La regatista del equipo preolímpico español se impuso en la categoría femenina de la clase iQFoil, las tablas voladoras que debutarán en la cita de París 2024.

Van der Velden, originaria de la isla caribeña de Aruba y afincada en Santander, firmaba un último día para enmarcar. Lograba pasar del cuarto al segundo puesto de la clasificación general durante la primera regata de barlovento-sotavento. A partir de entonces, dominó toda la jornada. Sorprendentemente, la batalla en la gran no fue contra la británica Islay Watson, sino contra la italiana Marta Maggetti, quien finalmente conquistó el segundo lugar, relegando a la británica al bronce.

«Estó súper contenta de cómo he navegado hoy -ayer-, cómo he gestionado las finales. En las semifinales estuve peleando para asegurar estar entre las dos primeras y entrar en la final, y ya en la final he peleado a muerte contra la italiana y la inglesa. Fui capaz de adelantarlas y terminar primera, por lo que estoy súper contenta con mi rendimiento y con ganas de más», afirmó la regatista española eufórica.

Por su parte, su compañera en el equipo preolímpico nacional a Pilar Lamadrid conseguía mantenerse en el top 10 desde el inicio para competir en la Medal Race tras las cuatro regatas de slalom realizadas ayer. Sus buenos resultados se vieron mermados por su descalificación en la primera regata y esto hizo que se retrasara, volviendo a repetirse la situación en la final, teniendo además un fuera de línea. «Han sido unos días psicológicamente duros, pero que seguro dan para aprender», manifestaba la andaluza.

El resto de clases, a escena

Después de cerrarse ayer la competición de iQFoil, a partir de hoy entrar en escena el resto de clases que toman parte en la segunda edición de la Regata Internacional de Lanzarote. Las aguas de Playa Blanca, hasta el próximo sábado, acogen a destacados regatistas, entre ellos medallistas olímpicos, que compiten en las clases ILCA 7, 49er y 49er FX.