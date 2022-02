Ya está todo preparado para el inicio del Rafa Nadal Tour by Santander Gran Canaria 2022, circuito juvenil de tenis solidario impulsado desde 2014 por el tenista mallorquín a beneficio de la Fundación Rafa Nadal, que se estrena en la isla de Gran Canaria con todo éxito de participación. En muy poco tiempo han quedado cubiertas las 517 inscripciones disponibles para el torneo en su primera edición en Canarias. Hoy ha tenido lugar la presentación oficial que ha contado con la presencia de J.F. Fernández, director del Rafa Nadal Tour by Santander, Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Acaymo Medina, director adjunto del Rafa Nadal Tour by Santander Gran Canaria 2022 y José Sepúlveda, presidente de la Federación Insular de Tenis de Gran Canaria.

Se trata de la primera vez que el Rafa Nadal Tour by Santander, considerado como uno de los circuitos de tenis juvenil más importante del momento, se desplaza a las islas, en concreto del 19 al 27 de febrero, para celebrarse en las instalaciones del Cortijo Club de Campo con la presencia algunos de los mejores jugadores de tenis de entre 9 y 16 años. En total, 517 jugadores llegados de toda España, Francia, Rusia, China o Inglaterra y así hasta un total de 41 nacionalidades, que disputarán sus encuentros en las categorías sub-12, sub-14 y sub-16, tanto femeninas como masculinas. 194 de los jugadores inscritos son canarios, 90 de ellos de la isla de Gran Canaria. J.F. Fernández, director del Rafa Nadal Tour by Santander, ha querido agradecer la implicación del Cabildo y del Club para que haya sido posible desplazarse hasta la isla, "esta primera vez, que esperamos que sea la primera de muchas", y ha subrayado que este torneo nació "como promoción del tenis base, para que no fuera un circuito más, sino un circuito con algo más, de ahí la importancia de los valores que es lo nos que diferencia". El director del Rafa Nadal Tour by Santander también ha querido destacar el elevado número de participantes isleños, "ojalá que sirva de inyección para ellos, de motivación para seguir entrenando y trabajando. Esperamos que sea un gran torneo, contamos con algunas de las mejores raquetas a nivel nacional, por lo que se verá un buen nivel de tenis para que Gran Canaria pueda disfrutar del Rafa Nadal Tour by Santander". Por su parte, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, ha declarado que "seguimos apostando por creer que el deporte no sólo es deporte sino también dinamizador de la economía, de la salud, de la formación de nuestros niños. Deseamos que este torneo tenga continuidad, nosotros por nuestra parte nos comprometemos a ello, para dar proyección a todos nuestros niños, para que terminen siendo profesionales o no, pero desde luego para que sigan creciendo como mejores personas, un legado que entre todos contribuimos a dejar". Acaymo Medina, adjunto al director del Rafa Nadal Tour by Santander Gran Canaria 2022, ha asegurado que desde el Cortijo Club de Campo se sienten "muy orgullosos de poder organizar este evento, en su primera vez en Gran Canaria. Para el canario en general es importante disfrutar de este torneo en casa sin tener que viajar para ello, y esperamos que los grancanarios lleguen a las rondas finales". Medina ha confirmado que, como novedad, la categoría sub16 se disputará en pista rápida, "es la primera vez en el torneo, y para nosotros es un orgullo que hayan confiado en el club para esta prueba. Queremos ver el club lleno, que disfruten del ambiente y de un buen tenis." José Sepúlveda, presidente de la Federación Insular de Tenis de Gran Canaria, resaltaba que "todos cuando vemos esta foto nos inspira todo lo que supone la figura de Rafa Nadal. Tener este torneo nos ayuda en la labor de formación y de educación de la Federación y los clubes. No es un torneo al uso, transmite algo que a veces es complicado transmitir en un torneo". Entre los asistentes a la presentación del Rafa Nadal Tour by Santander Gran Canaria 2022 también ha querido estar presente Carlo Conterio, consejero delegado de Comit, empresa encargada de la alimentación de los jugadores, que se ha mostrado "muy orgulloso de formar parte de este torneo, nos gusta pensar que estamos sembrando, los alimentamos, les damos energía y sembramos a los futuros jugadores profesionales". Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao y Madrid completan el listado de ciudades del calendario 2022. Los siete mejores clasificados de cada categoría, así como los cuatro ganadores del "Trofeo de Valores" competirán el primer fin de semana de noviembre en un máster que se celebrará en Mallorca en la Rafa Nadal Academy by Movistar. Consolidado como un referente dentro del calendario de competiciones juveniles, el Rafa Nadal Tour by Santander se creó con la voluntad de completar la competición deportiva de los jóvenes tenistas con una vertiente educativa. En cada uno de los torneos y de forma paralela a la competición se llevan a cabo actividades y dinámicas que tienen como objetivo fomentar en los jugadores valores fundamentales para su desarrollo personal y deportivo. De hecho, incluye entre sus galardones un "Trofeo de Valores", con el que se premia a los jugadores y jugadoras del torneo por su actitud y comportamiento positivo tanto dentro como fuera de la pista. Otra de sus singularidades es su carácter solidario, ya que la totalidad de sus beneficios se destina a la Fundación Rafa Nadal. Desde hace más de 10 años, esta organización benéfica trabaja en España y la India con el objetivo de fomentar la integración y el desarrollo personal y social de niños y jóvenes a través del deporte. Gran Canaria, destino del mejor tenis internacional Gran Canaria es el mayor gimnasio al aire libre abierto los 365 días del año y cuenta con una de las ofertas turístico deportivas más interesantes entre los destinos europeos. Entre sus recursos para acoger grandes citas deportivas destacan la disponibilidad y calidad de amplias instalaciones en espacios abiertos y clubes deportivos equipados a lo que se añade su variada oferta cultural, de ocio y gastronómica, su patrimonio natural e histórico y amplias áreas comerciales. Gran Canaria apuesta firmemente por potenciar grandes eventos deportivos, especialmente competiciones infantiles y juveniles en las que es habitual el desplazamiento de los deportistas acompañados por sus entrenadores y equipos técnicos e incluso sus familias al completo, lo que representa una oportunidad única para que conozcan el destino. Además, se abre otra vía de comunicación de alcance internacional para la promoción de Gran Canaria a través de las publicaciones en sus perfiles en redes sociales, transmitiendo la imagen de un destino deportivo y turístico ideal tanto por sus instalaciones como por el buen clima para jugar en el exterior los 365 días del año. A todo ello se añade el alto grado de profesionalización de las empresas y servicios que se ofrecen en Gran Canaria para la práctica deportiva, con una gran trayectoria de eventos deportivos consolidados a nivel internacional. La isla ya es conocida como el destino perfecto para practicar una gran cantidad de deportes, ya sea de montaña, náuticos o de cualquier modalidad. En el ámbito profesional, y concretamente en el tenístico, Gran Canaria acoge importantes competiciones a lo largo del año. Las entidades organizadoras escogen la isla por las excelentes condiciones del clima y la controlada situación sanitaria de Gran Canaria, que ha implementado los más exigentes protocolos de seguridad e higiene. Esto ofrece a potenciales clientes en todo el mundo la imagen de que la isla es el destino perfecto para sus próximas vacaciones. Turismo de Gran Canaria está haciendo un esfuerzo importante por recuperar los ingresos del sector turístico y el aspecto deportivo se ha convertido en uno de los principales recursos de promoción del destino. Cada vez son más los turistas que conocen Gran Canaria por las opciones deportivas y vinculadas al turismo activo, con unas condiciones diferenciadoras del resto de destinos que la llevan a convertirse en líder de este segmento.