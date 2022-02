Después de un comienzo extremo el miércoles, con fuertes vientos y grandes olas, los regatistas de las clases 49er, 49er FX, e ILCA 7 que compiten hasta mañana en la Regata Internacional de Lanzarote tuvieron ayer un respiro en la segunda jornada. La bajada en la intensidad del viento, que no dio para competir a los 49er, no resultó favorable a los regatistas grancanarios mejor situados. En cuanto a la clase 49er FX, María Cantero y su compañera, la viguesa Patricia Suárez, pasaban de ser segundas a ocupar el séptimo puesto, mientras que en ILCA 7 Joel Rodríguez perdía su sitio en el top 10, descendiendo del octavo lugar a la undécima posición. Tras no competir en 49er, Andrés Barrio, quien forma tripulación con el alicantino Antonio Torrado, sigue sexto, justo por delante de otro isleño, Elías Aretz, que regatea por la Federación Balear formando pareja con el mallorquín Albert Torres.

Las condiciones favorecieron ayer a los 49er FX, que disfrutaron de tres regatas apacibles. Con tan solo unos cinco nudos de viento, todas las embarcaciones se dejaron llevar en masa. Las noruegas Helene Naess y Marie Ronningenan destacaron, consiguiendo dos victorias y un tercer puesto. Sin embargo, son las brasileñas Kahena Kunze y Martine Grael, oro en los pasados Juegos de Tokio, quienes se ponen en cabeza, relegando a la tripulación finlandesa Ronja Grönblom-Veera Hokka y al dúo María Cantero-Patricia Suárez. La flota de ILCA 7 solo pudo realizar una regata ayer. Esta la aprovechaba el británico Elliot Hanson para arrebatarle el primer puesto a su compatriota Michael Beckett, dejando el tercer puesto al finlandés Nooa Laukkanen. Del equipo español, el menorquín Joan Cardona se retrasa unos puestos en la clasificación general, pasando del séptimo lugar al décimo, seguido del grancanario Joel Rodríguez que empezaba el día como octavo y lo finalizaba en la undécima plaza. Hoy, penúltimo día de la prueba lanzaroteña.