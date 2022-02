Las lágrimas de Conán El Bárbaro. El lamento del gigante azulino del 'Uni'. Una mirada al cielo, que ya cuenta con el forjador de los diamantes de arena. Manuel Hernández, conocido como el Mantequilla, extécnico de la cadena de la AD Huracán y que también fue colegiado en el fútbol base y regional, falleció en la pasada noche y tiñe de luto el fútbol isleño. Durante cuatro décadas formó a jugadores como José Ojeda, Toni Robaina, Francis Santana, José María Ojeda, Toni Borrego o el exportero de la UD Las Palmas o Villa de Santa Brígida Javi Ortega.

En el caso de José Ojeda, se le quiebra el alma. "Pasión, profesor, tutor, padre, entrenador con mayúsculas...Se me acaban los epítetos. El Mantequilla me lo enseñó todo, primero a ser persona y luego un jugador competitivo. Te conquistaba con su sencillez e insistencia. Jamás te abandonaba. El padre de una generación...Lo tuve en el Infantil y en el Juvenil del Huracán, en esa etapa pre-élite eran cuatro años. No se guardaba nada, te llevaba y te traía. Todo corazón, se me ha roto el alma al escuchar esta mañana la noticia. Se va alguien de la familia, era cercanía y muy listo. Te daba todos los trucos y es un día para honrarle", valora el excapitán del Universidad y que también tuvo un periplo de segundo técnico del Juvenil de División de honor de la UD Las Palmas junto a Pachi Castellano.

Conocido como Manolo El Mantequilla o Manolín, hace cinco años se honró su trabajo con una fiesta sorpresa en el restaurante O Sole Mio de la capital grancanaria. Llevaba una década lejos de los terrenos de juego. Se apaga una luz, la llama de la sabiduría de la arena mágica de La Ballena.