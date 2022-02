Y el Canteras UD vio la luz. Parece la lectura de una cita religiosa, pero es que hubo algo de milagro en la supervivencia de este club histórico que militó muchas temporadas en la máxima categoría del balonmano nacional. Pero en la vida todo tiene un principio y un final. Un buen día, los dirigentes de la entidad deportiva grancanaria dijeron aquello de «hasta aquí hemos llegado». Después de sonar todas las alarmas y de estar al borde de la desaparición, llegaba un grupo de entusiastas y amantes de esta modalidad, liderado por Tomás Peña, para proclamar «aquí estamos nosotros».

Ese paso firme y decidido hacia delante lo dieron hace ahora 12 años sin saber muy bien cómo les iba a ir. Pues bien, con ilusión, esfuerzo y muchos sacrificios lograron que la estructura siguiera en pie y sin ningún tipo de fisuras.

Eso sí, ahora este Canteras es mucho más humilde, no hay directiva, no tiene socios, no cobra la entrada de los partidos y apenas cuentan con patrocinios. Pese a ello, sus rectores han sido capaces de crear una escuela para los más pequeños y cuatro equipos en categorías federadas, entre los que se encuentra su buque insignia, el equipo sénior, que milita en la Liga Territorial masculina.

Las únicas entradas económicas con las que cuenta el club de la capital grancanaria son las que recibe anualmente del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento. También está la aportación de los patrocinadores, la Fundación Puertos de Las Palmas y Dielca, más lo que se ingresa de la Escuela; por este último concepto la cantidad resulta poco relevante, ya que cada alumno abona diez euros al mes. Este dinero da para pagar los viajes interinsulares, arbitrajes, equipaciones y balones.

Los integrantes de la plantilla del equipo sénior, además de no cobrar, aportan también su granito de arena en el apartado monetario. De sus bolsillos sale el dinero para abonar la licencia federativa, la mutualidad deportiva y los gastos de transporte. Los jugadores que conforman el plantel provienen de diferentes enclaves de Las Palmas de Gran Canaria y de otros municipios de la Isla, como Telde, Santa Lucía o Mogán.

Dos canchas

El único lujo, si se puede definir así, que tiene el conjunto isletero es que cuenta con dos instalaciones deportivas para desarrollar sus entrenamientos y para disputar los partidos oficiales. En la zona del Puerto, su centro de operaciones se encuentra en el Polideportivo Jesús Telo, mientras que en la zona de Escaleritas opera en el Pabellón Félix Santana Santana, el antiguo Obispo Frías, cuna de grandes deportistas.

Pese a seguir paseando el nombre de aquel Canteras UD fundado en 1965, el club no cuenta con la legión de seguidores de antaño, ni mucho menos. Según nos comentó su presidente, Tomás Peña, a los partidos del primer equipo acude un centenar de aficionados.

Aunque afrontan todos los encuentros con la ilusión de dar lo mejor de sí en pos de la victoria, tanto la plantilla como el cuerpo técnico son conscientes de que hoy por hoy, y debido a la falta de recursos económicos, no pueden aspirar a grandes objetivos.

La plantilla de este año esta formada por Francisco Manuel, Sulaiman, Aitor, Elohim Yahueh, Caleb, Alexandre Miguel, José Manuel, Miguel Ángel, Manuel Germán, Abdelkarim, Javier Aridai, Omar, Rubén, Juan Carlos, Isidro, Gabriel, Elliot y Oswaldo.

Fomentar la islusión

Tomás Peña Navarro, nacido en La Isleta hace 70 años, rige actualmente los destinos de este nuevo Canteras UD. Exárbitro de balonmano durante una treintena de años en las categorías regionales y en Primera División, junto a su compañero Pedro Reyes, se trata de un apasionado de este deporte.

Al hablar de los inicios de este proyecto, hace 12 años, comenta que estos resultaron muy complicados, «pues partíamos de cero». «Por otro lado estaba la responsabilidad que conlleva un equipo con un pasado histórico importante, pero bueno, le pusimos ganas y poco a poco hemos ido consolidando el proyecto de contar con una escuela y un equipo sénior», apunta.

En cuanto al futuro, el dirigente es claro: «Un club como el nuestro no puede aspirar a grandes conquistas. Nos conformamos con fomentar la ilusión entre todos los que formamos esta familia y seguir pasándolo bien». Y en ello están. La dedicación y el empeño de colaboradores como

Eduardo Javier Pérez, Joel Bonilla, Víctor Jeziel Gutiérrez, Gemma Terreros y David Concepción, entre otros, no tiene precio.