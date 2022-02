Luto en el fútbol base por el ‘Mantequilla’

El cielo se llevó a Manolo ‘el Mantequilla’, un artesano de los talentos de los campos de La Ballena. El entrenador de la cadena de la AD Huracán y exárbitro Manuel Hernández Reyes falleció la noche del pasado jueves y ha generado toneladas de condolencias en el fútbol base grancanario. Desde la Federación Interinsular hasta la figura de José Ojeda, exjugador del Universidad y que conoció de primera mano la arista formativa y personal del Mantequilla, natural del barrio de Escaleritas.

Las lágrimas de Conán El Bárbaro. El lamento del gigante azulino del ‘Uni’. José Ojeda vivió en primera persona la metodología innovadora del Mantequilla, que patentó la sesiones individuales y el trabajo de perfeccionamiento durante su labor en la AD Huracán.

Reseñar que también fue colegiado en el fútbol base y regional. Llegó a dirigir partidos del Grupo Canario de Tercera División. Durante cuatro décadas formó a jugadores como el citado Ojeda, Toni Robaina, Francis Santana, José María Ojeda, Toni Borrego o el exportero de la UD Las Palmas o Villa de Santa Brígida Javi Ortega.

En el caso de Ojeda, se le quiebra el alma cuando evoca la figura de este adelantado a su tiempo. «Pasión, profesor, tutor, padre, entrenador con mayúsculas...Se me acaban los epítetos. El Mantequilla me lo enseñó todo, primero a ser persona y luego como responder para ser un jugador competitivo. Te conquistaba con su sencillez e insistencia. Jamás te abandonaba. El padre de una generación...Lo tuve en el Infantil y en el Juvenil del Huracán, en esa etapa pre-élite era de cuatro años. No se guardaba nada, te llevaba y te traía en su coche. Todo corazón, se me ha roto el alma al escuchar esta mañana la noticia. Se va alguien de la familia, era cercanía y muy listo. Te daba todos los trucos y es un día para honrarle», valora el excapitán del Universidad y que también tuvo un periplo de segundo técnico en el Juvenil de División de honor de la UD Las Palmas junto a Pachi Castellano.

También apodado ‘Manolín’, hace cinco años se honró su trabajo con una fiesta sorpresa en el restaurante O Sole Mío de la capital grancanaria. Llevaba una década lejos de los terrenos de juego. Se apaga una luz, la llama de la sabiduría de la arena mágica de La Ballena. El artesano de los gigantes. Artista y mentor desde la sencillez. Fútbol de barrio, alejado de la condición de laboratorio y artificial que se dispendia en la actualidad con el bloque alto y bloque bajo. El Huracán publicitó ayer en sus redes una emotivas palabras sobre esta figura tan entrañable. ‘Un referente en nuestro club y mano derecha de nuestro fundador y presidente Francisco del Pino. Descanse en paz’.

Hoy se estiran los homenajes en los diferentes partidos de categoría regional y base. Aferrado al balón y a su corazón, las nociones del Mantequilla siguen latentes.