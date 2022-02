Toda la emoción y el entusiasmo del mejor tenis juvenil se dio cita ayer en la primera jornada de la fase previa del Rafa Nadal Tour by Santander Gran Canaria 2022, prestigioso circuito juvenil de tenis solidario que reúne estos días en la isla a 517 de los mejores tenistas en categorías alevín, sub12, infantil, sub 14, y cadete, sub16.

Gradas llenas y mucha expectación entre el público en el día de estreno de un torneo que promete espectáculo hasta el próximo 27 de febrero en las instalaciones del Cortijo Club de Campo. Hoy se ha disputado la primera ronda de la fase previa de la categoría sub 12 masculina, sub 14 masculina y femenina y sub 16 masculina.

En categoría alevín, los canarios han dejado el listón muy alto. Destacadísimo fue el triunfo del jugador del Cortijo Club de Campo, Hugo Roel, que vencía a Joan Carrasco, número 9 del torneo en su categoría, por 6-1 y 7-6. Otro jugador del Cortijo, Darío Santaolalla, vencía por su parte a Tomás Linares por un contundente 6-1, 6-1.

El canario Eugenio Álvarez también está más cerca del cuadro principal tras imponerse por un doble 6-0 a Alfredo Antolín. Mismo resultado obtuvo otro canario, Eduardo Marcos, que llega en el puesto 16 del ranking del torneo contra Jorge Ocampo. También el isleño Jorge López ganó a Juan Jiménez por 6-1, 6-3.

En infantil también ha habido importantes victorias canarias: el tinerfeño Raúl Socas se ha impuso por un doble 6-0 a Mateo Bombarda mientras que Eduardo Estévez venció por el mismo resultado a Jorge Ocampo. Otro tinerfeño, Héctor Suárez, ganó a Casanova De Zárate por 6-1 y 6-1 y Adán Estévez se impuso con un contundente 6-0 y 6-0 a Segura Rodríguez.

De entre los 517 participantes un total de 194 son jugadores canarios, 90 de ellos de la isla de Gran Canaria en esta primera cita del Rafa Nadal Tour by Santander en las islas. Para los jugadores isleños es toda una oportunidad poder competir tan cerca de casa en un torneo de estas características y poder medirse con jugadores llegados de hasta 41 nacionalidades diferentes sin tener que viajar para ello. «Para nuestros jugadores es muy importante poder jugar sin moverse del archipiélago», aseguró Acaymo Medina, director adjunto del Rafa Nadal Tour by Santander Gran Canaria 2022.

«Están viviendo una competición de mucho nivel y algunos de ellos ya han pasado a la segunda ronda con muy buenos resultados. Esperamos poder ver a muchos jugadores canarios en el cuadro principal», apuntó.

Los encuentros de categoría sub14 masculina y femenina y los primeros partidos de categoría sub16 masculina se alargaron durante toda la tarde de ayer en una jornada intensa donde la lluvia retrasó algún encuentro.

Hoy será el turno de la primera ronda de la fase previa de las jugadoras sub12 y sub16 y se disputará la segunda ronda del resto de categorías. Cuatro jugadores de la categoría sub12 y ocho de las categorías sub14 y sub16 se clasificarán en esta fase previa para el cuadro principal, que arrancará el próximo martes.