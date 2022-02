Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, reclama los "cien días de gracia" para Emilio García Pulido, nuevo responsable del Comité de Árbitros de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. En la toma de posesión del teldense, el jefe de los árbitros hace repaso del VAR, de las manos, de la petición de Xavi Hernández de parar el reloj ante las pérdidas de tiempo y de la figura de Alejandro Hernández Hernández. Sobre si sancionaría a los clubes que recurran a las redes sociales para menospreciar y criticar la figura del árbitro, es categórico: "Somos un órgano técnico de la RFEF, no tenemos ni competencias para sancionar a nadie. Nos centramos en la labor de concienciación más que de sanción. Cuando vemos que alguien sobrepasa ese límite desde una web oficial, no por parte de un individuo de manera particular, puedes recurrir al Departamento de Integridad".

En relación a la patada Adrien Rabiot a Chukwueze en el partido de ida de los octavos de final, guarda silencio. "No nos pronunciamos sobre una jugada fuera de España, ni de Primera, Segunda o de las competiciones RFEF". Recuerda sus viajes a Canarias para pitar en Segunda B. "Dirigí partidos del Mensajero, he tenido mucha relación con el Comité (...) Los árbitros canarios están trabajando bien; salen los perfiles adecuados. En unos meses, tenemos el programa de selección de talentos. El filtro anterior es un tema de Emilio, luego pasan una oposición y en Madrid se miden ante otro fútbol, más rápido, más profesional".

Sobre si espera que Alejandro Hernández Hernández sea el Messi del arbitraje, Medina Cantalejo valoró que "no hay 'Messis' en el arbitraje, cuando lo comparamos con Messi, malo. El encumbrar a la gente, no vale. Es un hombre extraordinario y en Canarias es el número uno. Es internacional, de altísima categoría y UEFA. Poco a poco va logrando más objetivos, lo conozco desde que era un niño. Un apasionado de su padre y del arbitraje (...) Es un grandísimo árbitro".

Xavi y las pérdidas de tiempo

Medina Cantalejo, en relación al debate de las pérdidas de tiempo, pide a los árbitros de Primera y Segunda que no den tantas explicaciones. "Prefiero gente que proponga que a los que critican. Si se aprueba un mecanismo de control de tiempo, pues se aplica. Ahora hay unos medios de medición que antes no había, se descuenta mucho tiempo y el tiempo efectivo de juego no es real. No controlamos las veces que caes lesionado o las protestas. Hablar de manera concisa, el árbitro no tiene que dar tantas explicaciones. Si hay 27 faltas, si hay una lesión, rápidamente las asistencias entran. Ahora el jugador no quiere salir. Luego la hipocresía futbolística, cuando te marcan en el diez del descuento, te quejas. Pero si marcas; no dices nada. Queremos darle dinamismo al fútbol (...) La cultura de hablar cuando nadie nos pide explicaciones no es bueno. La media de faltas por partido es 27, si por cada uno pierdes 30 segundos, pues haga cuentas".