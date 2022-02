El Cortijo Club de Campo, la ‘fábrica’ a pleno rendimiento

Las pistas de El Cortijo Club de Campo, desde el pasado fin de semana, es un hervidero de jóvenes tenistas que compiten, animan a sus compañeros, aprenden y conviven disfrutando de la experiencia única que supone para ellos el competir en la cita grancanaria del Rafa Nadal Tour by Santander. Esa filosofía que propugna el certamen auspiciado por el mejor tenista de la historia concuerda con la de la academia del club que acoge esta prueba del circuito internacional en su primera aparición en Canarias. Hace 11 años que Mónica Megías tomaba las riendas de la sección de tenis de la entidad teldense. «Pasamos de cero absoluto a tener una escuela con más de 200 alumnos por año, y a albergar torneos de todas las categorías, tanto de tenis juvenil como profesional, culminando con las ediciones el año pasado y del presente del Gran Canaria Challenger del circuito ATP», apunta

Mónica Megías y su equipo realizan este enorme esfuerzo por devoción; no lo hacen de manera profesional y, quizás, ese es el secreto del ambiente que han logrado crear. «El tenis es un deporte muy exigente y formativo y si no va acompañado de ese componente de ocio y de estar a gusto, resulta complicado llegar a ninguna meta. Cuando no tenemos un torneo, realizamos acciones con los jóvenes que ayuden a crear un ambiente de amistad y de compañerismo, que los va a ayudar en este tránsito largo y duro para aquellos que quieres llegar a objetivos de cierto nivel», señala.

Y parece que la fórmula funciona, porque tanto por la escuela como por los torneos que alberga el club han pasado niños que han sido campeones de España y regionales en diferentes categorías, o han obtenido becas en universidades de Estados Unidos.»De los tenistas que han venido a los torneos profesionales destacaría a Carlos Alcaraz y a Lorenzo Musetti, que justo a partir de ahí despegaron y ahora parece que no tienen límite», destacó la responsable de la fábrica de El Cortijo Club de Campo.

El momento de la verdad

El torneo del Rafa Nadal Tour by Santander alcanza su punto álgido con la celebración de las rondas finales en las distintas categorías. Ayer los jóvenes tenistas peleaban por una plaza en cuartos de final. Entre los clasificados para esa antepenúltima ronda encontramos a varios jugadores canarios, entre ellos Hugo Suárez, en sub 12; Lucía Rodríguez e Isabel García Torra, en sub 14; y Noah López, Elena Rey y Noah Rojas, en sub 16.

Por otra parte, ayer fue el tercer y último día en el que los jugadores y jugadoras pudieron participar en las actividades de valores, que tienen como objetivo principal fomentar el juego limpio a través de acciones deportivas cooperativas, juegos y dinámicas de grupo. En ellas se puntúan la actitud y la participación de los tenistas. Existe un ránking de valores paralelo a la competición, gracias al cual se clasificarán cuatro jóvenes para el máster de Mallorca del Rafa Nadal Tour by Santander, un circuito que además tienen un carácter solidario. El valor de las inscripciones se destina a los proyectos de la Fundación Rafa Nadal, que trabaja desde hace más de diez años con la firme convicción de que el deporte y la educación son herramientas transformadoras para lograr un mundo mejor.