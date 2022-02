«El Guaguas es el principal favorito para ganar la Copa»

Yadrián Escobar es uno de los principales argumentos con los que cuenta el Guaguas para intentar reeditar el título de la Copa del Rey por segundo año consecutivo, y más volviéndose a disputar la presente edición del torneo en el Centro Insular de Deportes. El opuesto cubano no reniega de la condición de favorito de su equipo.

El Guaguas llega hoy a los cuartos de final de la Copa del Rey con cinco derrotas ligueras en la presente campaña, todas lejos del Centro Insular, ¿cómo ha digerido el equipo la última, ante el Río Duero Soria, justo antes de la Copa del Rey?

El equipo está bien preparado y con buena energía para este torneo. Venimos de una derrota, pero en ocasiones perdiendo también se gana; creo que en esta ocasión el grupo ha sido capaz de sacar provecho de ese mal resultado de cara a afrontar el reto que supone para nosotros jugar esta Copa ante nuestra afición.

¿Qué tiene el Centro Insular de Deportes para ser hasta el momento un fortín inexpugnable para los rivales del Guaguas en la Superliga Masculina, en la Copa del Rey y en la Supercopa?

En el Centro Insular nos sentimos muy cómodos. El público nos transmite calor y nos apoya mucho. Todo eso nos ha ayudado a que no hayamos perdido ningún partido en nuestra cancha, salvo en la visita del Monza italiano en la ida de cuartos de final de la CEV Cup; al resto de equipos europeos que nos visitaron esta temporada también les hemos podido derrotar aquí.

¿Cómo explica las cinco derrotas sufridas por el equipo hasta el momento en la Superliga Masculina?

El nivel que existe en la Superliga es bastante parejo. Algunas derrotas sí me han sorprendido bastante, pero creo que esto al final habla muy bien del nivel actual de la competición española. Sin que sirva de excusa, creo que también nos ha influido bastante el cansancio acumulado en los partidos que hemos disputado fuera de casa, donde los rivales siempre saltan a la cancha a intentar comernos.

¿Quién es para usted el principal favorito para alzar el trofeo de campeón de la Copa del Rey que hoy arranca en el Centro Insular de Deportes?

Indudablemente, el Guaguas es el principal favorito para ganar la Copa del Rey. Pienso que se puede vivir una final muy bonita contra el Almería, que en mi opinión va a ser nuestro gran rival. Si conseguimos derrotar al Palma -hoy a partir de las 17.00 horas-, que es un gran equipo, espero una semifinal muy complicada, probablemente contra el Melilla.

«Me apasiona afrontar retos difíciles, y por lo que me han hablado este torneo lo es»

Desde su experiencia en los torneos del K.O. como este, en el que todos los encuentros se juegan al todo o nada y las sorpresas están a la orden del día, ¿qué aspectos considera clave para salir victoriosos?

En mi opinión, la clave para proclamarnos de nuevo campeones está en lograr un buen nivel en el saque, el bloqueo y la defensa. Venimos sufriendo en los últimos partidos en nuestro K1, la recepción de la primera bola, pero hemos trabajado muy duro para mejorar en ese aspecto y creo que va a salir bien. Si conseguimos sacar bien, la victoria será mucho más fácil. A un partido puede pasar cualquier cosa, y más con el nivel de los ocho equipos que van a participar en esta Copa del Rey; por eso es fundamental entrar muy concentrados desde el primer punto, muy agresivos, porque si nuestro rival ve la más mínima chance para podernos ganar, con seguridad va a ir para arriba y nos pueden poner en muchas dificultades.

Esta primera temporada suya en España fue complicada en los comienzos al retrasarse su llegada a la Isla más de lo previsto por la burocracia administrativa, lo que afectó notablemente a su puesta a punto. ¿En qué momento le llega esta Copa del Rey?

Me siento muy bien tanto en lo físico como a nivel sicológico. Estoy ansioso por disputar esta Copa del Rey. Me apasionan los retos difíciles, y por lo que me han hablado este torneo lo es.

¿Qué llamamiento hace a la afición para contar con su apoyo durante el torneo?

Espero que la afición venga al Centro Insular de Deportes a apoyarnos, porque la consideramos un jugador más del equipo. Necesitamos que esté como siempre apoyándonos hasta el final y juntos espero que podamos celebrar la victoria en la Copa del Rey el próximo domingo.