Abián, corazón contra todo

El pasado verano estaba destinado a ser su gran verano. Puede que llegasen otros después, pero de momento tenía que ser ese. Delante tenía su gran oportunidad: salir de Gáldar para volar hasta Pontevedra y dar un salto en busca de la élite. Su fichaje por el Club Cisne Balonmano estaba hecho. Delante, el reto de tocar la División de Honor Plata y empezar Segundo de Bachillerato. Sin embargo, el corazón de Abián Rodríguez frenó aquel despegue.

«Me hice la revisión médica y en el electrocardiograma salieron algunos valores raro. Fue un toque de atención. Volví a casa de vacaciones y me dijeron que lo tenía que mirar en profundidad: y así era», explica el portero galdense, internacional juvenil con la selección española. Un problema cardíaco que ya está controlado, en una evaluación continua y que no le ha apartado de su sueño: hacerse un nombre en el mundo del balonmano profesional.

Porque tras seis meses fuera de las pistas, Abián Rodríguez volvió a los entrenamientos con el Cisne hace una semana. «Mi cabeza nunca pensó que esto se fuera a alargar tanto. El proceso fue duro», relata Rodríguez. Esta travesía llevó al guardameta a transitar por un sinfín de cardiólogos y especialistas para dar con un diagnóstico claro, un tratamiento y resolver la gran cuestión: ¿podía volver a jugar al balonmano?

«Iba de hospital en hospital. El principio del curso me lo pasé entre médicos. Casi ni iba a clases porque estaba todo el día de pruebas», relata . El problema que había en su corazón tenía nombre: una arritmia cardiaca derivada de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. La pregunta derivada de todo eso era descubrir por qué. «Pensábamos que podía ser una enfermedad cardiovascular, pero los estudios han demostrado otra cosa y es que tanto entrenamiento han desarrollado así al corazón. Las paredes del ventrículo están más dilatadas de lo normal. Literalmente, tengo un corazón muy grande», relata el portero al teléfono, ya instalado en Pontevedra. «Ahora lo cuento y me dicen que tengo un corazón que no me cabe en el pecho», narra entre risas.

La implicación de las partes ha sido clave para que Abián Rodríguez pueda volver a ponerse bajo los palos, algo que ha hecho casi desde que tiene uso de razón. Por un lado, del propio Cisne, su Gáldar, pero también de la Real Federación Española de Balonmano. Ahí hubo un actor clave: Jordi Ribera, seleccionador nacional y exentrenador del Gáldar durante casi una década. «Me apoyó muchísimo desde el principio, se preocupó en especial por mi casa y me permitió ir a Madrid a hacerme prueba con cardiólogos de nivel internacional. Solo puedo darles las gracias. Ellos han conseguido que yo pueda volver a tiempo», apunta Abián Rodríguez, que no tiene ni voz ni una madurez de adolescente. Está varios pasos por encima de ese nivel.

La vuelta a los entrenamientos va cuesta abajo ya para él. «Me lo tomé en serio estos seis meses para no regresar tan mal e hice algo de gimnasio para no volver en un estado peor. Estoy molido, como cualquiera que vuelve después de las vacaciones a entrenar, pero cada vez tengo mejores sensaciones», apunta el portero, que cuenta con un chivato dentro de su cuerpo: un holter, un dispositivo que registra la información sobre cómo funciona su corazón.

Tras pasar por este tránsito el debut ya se ve más cerca en una vida y una carrera que siempre estará marcada por su corazón «Tengo la suficiente madurez para entender lo que tengo y saber mis límites. Soy consciente de que lo que tengo no es moco de pavo y tengo más posibilidades que otra gente de que me pueda pasar algo. Esta conversación la he tenido ya con mis padres antes: está muy bien perseguir mi sueño, pero también está la vida. Si me encuentro mal, pararé. Eso es lo importante», reflexiona Abián Rodríguez, en una muestra de corazón, pero también de mucha cabeza. La élite ya le espera.