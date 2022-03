El Heidelberg sufre para adjudicarse el derbi ante el CV CCO 7 Palmas. El derbi capitalino comenzó con ambos equipos tanteándose, con igualdad en el resultado y con muchas alternativas. Tanto Heidelberg como CCO 7 Palmas estaban cometiendo algunos errores en el saque, pero la igualdad seguía siendo máxima (8-8). Irene Osayande se hacía grande en la red y propiciaba la primera ventaja local ante un Heidelberg que luchaba por no distanciarse en el set (15-12).

No le quedó más remedio al entrenador visitante que parar el encuentro. Tras el tiempo muerto, el Heidelberg recuperó su mejor versión en ataque y lograron darle la vuelta al electrónico (19-20). Esta vez fue Marcos Dreyer el que no se lo pensó y paró el partido, logrando la reacción de sus pupilas para llegar a la recta final del primer asalto con 24 iguales en el marcador.

Una vez más el Heidelberg tomaba mejores decisiones en el momento decisivo y conseguían adjudicarse el primer set con un marcador de 24-26 (1-0).

Buena reacción olimpiloca para igualar la contienda

Tras el tenso final de la primera manga, las miniolimpilocas salieron dispuestas a igualar el choque. Un gran inicio de las pupilas de Marcos Dreyer propició el primer tiempo muerto visitante (6-1). No obstante, las locales seguían inspiradas en ataque y concentradas en defensa, lo que provocaba que la diferencia siguiese aumentando (11-3). El Heidelberg respondió y peleó por meterse en el set, pero las locales controlaban el choque (12-7).

El Heidelberg apretaba en defensa y conseguían recortar la diferencia hasta los dos puntos, momento elegido por Fatou Diop para marcar las diferencias y volver a tomar una renta de 4 puntos en el electrónico (20-16).

Un arreón final de las visitantes les permitió llegar a igualar la contienda a 22, pero los excesivos riesgos asumidos en el saque le terminaría costando caro al conjunto visitante que terminaba cediendo el segundo asalto con un 26-24 que devolvía las tablas al marcador.

El Heidelberg aprieta el acelerador para colocar el punto y final al partido

Las miniolimpilocas peleaban por equilibrar el marcador, pero las visitantes siguieron firmes en el comienzo de set y obligaban a Marcos Dreyer a parar el encuentro (10-15).

Tras el tiempo muerto, la reacción de las locales no llegó y el Heidelberg lo aprovechó para seguir ampliando diferencias en el electrónico (11-18). No obstante, 7 Palmas no había dicho su última palabra y por medio de Cristina Redondo y Elena Carvalho recortaron distancias en el marcador (16-20). A pesar de luchar hasta el final, el tercer set cayó de lado visitante por 20-25 (1-2).

El cuarto set comenzó con ambos conjuntos dándose un respiro, con muchas alternativas en el luminoso hasta que Julia De Paula con sus potentes remates hizo que llegara la primera ventaja local y el técnico visitante solicitase tiempo muerto (9-6).

Las locales siguieron mostrándose muy sólidas en la recepción y controlaban la ventaja conseguida (13-9), pero el partido entró en una fase de interrupciones que no benefició al 7 Palmas aprovechando la coyuntura el conjunto visitante para dar la vuelta al marcador (18-20).

Las miniolimpilocas intentaban revertir la situación, pero el Heidelberg era el que marcaba el ritmo del partido para cerrar la cuarta y definitiva manga a su favor para terminar imponiéndose por 18-25, logrando reforzar su liderato en el Grupo B de la SF-2 con un nuevo triunfo por 1-3.