De la pista, al despacho

Número cinco del mundo en la modalidad de dobles, ganador de 14 títulos de la ATP en esta modalidad del tenis, y victoria en la Copa de Maestros y en el Masters 1.000 de Roma junto a su eterno compañero Fernando Verdasco. David Marrero, a sus 41 años, puede presumir de un currículo internacional de relevancia. Aunque aún está en activo, en los últimos años compagina ser jugador con otros roles en el deporte de la raqueta. Esta semana, ejerce como de nuevo como director del ATP Gran Canaria Challenger. Ya lo hizo el año pasado en dos torneos en El Cortijo y dos en Tenerife, entre ellos un WTA 50 «que fue el mejor del año».

«Aún sigo siendo tenista, aunque la idea es dejarlo pronto», reconoce el teldense. «Entre los torneos, la familia, el que me estoy dedicando a ayudar a otros jugadores como el japonés Uchiyama, y que mi idea es seguir viajando con Verdasco… Al tenis o le dedicas el cien por cien o no sale», expuso, para agregar que se siente contento con estas experiencias fuera de las pistas: «Se trata de una nueva etapa de mi vida y vendrán más proyectos en un futuro que pintan bien».

Reconoce que está afrontando un cambio de roles importante. «El jugador se preocupa de entrenar, jugar y ganar. Aquí, el director, y esto lo supe el año pasado, tiene una responsabilidad brutal, todo lo bueno y todo lo malo pasa por él, desde el estado de las pistas, el comedor, dónde descansan los participantes...», señala Marrero.

El grancanario explica cómo se le presentó esta oportunidad de ejercer como director de torneos: «Lo decidí prácticamente dos semanas antes de empezar, por una propuesta que me llegó de la empresa MEF Tennis Events. Al empezar vi la importancia de algunas de mis decisiones. Por ejemplo, el orden en que juegan los tenistas o decidir a quién dar los Wild Cards -invitaciones que cursa el torneo a los jugadores- no resulta nada fácil. Estas cosas no las veía de jugador».

Directores, exjugadores

A pesar de esas responsabilidades, David Marrero dice sentirse «feliz» de poder desarrollar esta función otra vez en el ATP Gran Canaria Challenger. «Creo que es bueno que los directores de los torneos sean exjugadores, porque conocen perfectamente sus necesidades; el año pasado me felicitaban y estaban encantados con su hotel en la playa de Las Canteras, el tiempo que tenemos, la gastronomía, todo el día en la playa… Eso me animó a repetir», reconoce el teldense.

Se congratula de que Gran Canaria sea sede de torneos tan importantes como el que ahora se está jugando en El Cortijo Club de Campo. «Ya lo necesitábamos», admite. «Antes del ATP Gran Canaria Challenger, el último Challenger que se jugó en las Islas lo disputé yo en Lanzarote ¡y fue hace unos 20 años!», recuerda.

El evento grancanario, en 2021, contó con la presencia de la nueva joya del tenis español, Carlos Alcaraz, «que ahora es top 20 del mundo». Este año, en la competición toman parte, entre otros, Roberto Carballés o los italianos Coria y Mager, que están entre los 70 primeros del ránking ATP. «Creo que para aficionados, clubes y niños el poder seguir de cerca a jugadores de este nivel resulta muy positivo. Hay que continuar trabajando», remarca el teldense.

Señala que este tipo de competiciones, además, sirven de impulso a las respectivas carreras de los tenistas que participan: «Son el trampolín para dar el salto a los grandes. Alcaraz de aquí se fue al US Open y Musetti pasó de nuestro ATP 80 a un ATP 500».

En las jornadas que se llevan disputadas del torneo, su director destaca el buen nivel tenístico. «Por resaltar a alguien, tenemos al checo Jiri Vesely, que viene de ganar a Djokovic en Dubai, o a Gianluca Mager, que se encuentra en el top 70 de la ATP. Es todo un honor contar con tenistas de esta categoría; y luego debemos estar muy atentos a las sorpresas; no sería la primera vez que un jugador que viene de la fase previa se planta en semis o incluso en una final» dijo.

El futuro

El tenis canario, después del adiós de Carla Suárez y la próxima despedida de nuestro protagonista, va a quedar algo huérfano. David Marrero espera que los nuevos talentos puedan llegar a labrarse un futuro en el profesionalismo: «David Vega está en el puesto 85 del mundo en la modaliad de dobles, e Iván Marrero cogió su primer punto ATP en México. Ambos participan en el ATP Gran Canaria Challenger. Están entrenándose duro, y ojalá sigan, porque en el tenis, si eres constante, te llega tu oportunidad».

Al ser cuestionado sobre una característica propia del tenista canario, señala entre risas a «la pachorra». «Vamos a nuestro ritmo. Recuerdo coincidir con Carla Suárez en competición; la gente iba súper estresada cogiendo pista a las ocho de la mañana y nosotros tranquilitos, desayunábamos sin prisas, sin estrés», cuenta el teldense. «Al ser isleño, aquí lo tenemos todo; en la Península están pasando mucho frío y nosotros en la playa, pretemporada a 30 grados y eso ayuda mucho. El único inconveniente es que, sí o sí, tienes que coger un avión más. Pero sales ilusionado a competir y cuando vuelves lo haces para estar en casa, y a mí por ejemplo no me pesaba», señaló David Marrero.