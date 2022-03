Carballés, intratable, camino de cuartos en El Cortijo en el ATP Gran Canaria Challenger que se acerca ya a su recta final, hoy se han disputado los encuentros de cuartos de dobles en los que se ha clasificado para semifinales las parejas formadas por el holandés Mark Vervoot y el serbio Miljan Zekic, el valenciano Javier Barranco y el italiano Raul Brancaccio, los franceses Doumbia y Reboul y los italianos Arnaldi y Darderi. También han tenido lugar los últimos partidos de octavos de final en los que hoy se han clasificado dos de los cabezas de serie del torneo, Roberto Carballés y Salvatore Caruso.

Gradas llenas en la pista central para recibir al número uno en el ranking del torneo, el granadino de origen canario Roberto Carballés, que jugaba frente al catalán Pol Martín. Muy explosivos y con golpes muy directos, ambos daban todo un espectáculo que arrancaba los aplausos del público durante un primer set que Carballés ganaba por 7-6. El esfuerzo pasaba factura a su rival, que llegaba al segundo set muy cansado, algo que el número uno aprovechaba para anotarse el 6 a 1 que le daba la victoria y el pase a cuartos de final. “La clave ha estado en ese primer set, Pol ha empezado a jugar a un nivel muy alto, y yo he jugado a estar lo más igualado posible en el marcador hasta que el bajara la guardia”, declaraba al final del encuentro el ganador, “él en el segundo set ha empezado a bajar y yo además he cogido más confianza haciéndole break en el primer juego y eso me ha dado la tranquilidad para ganar.”

Máxima expectación en el encuentro que enfrentaba a uno de los cabezas de serie, el italiano Salvatore Caruso y el valenciano Carlos Gimeno, ganador del torneo en la pasada edición. Tras un primer set muy disputado que se decidía a favor del italiano por 6 a 3, Gimeno salía a buscar la remontada con golpes muy certeros, tanto reveses como de derecha. Pero Caruso terminaba sentenciando el encuentro por 6 a 4. “Sabía que el partido iba a ser muy duro, Gimeno ganó el año pasado y se nota que está a gusto aquí,” aseguraba el italiano nada más terminar, “yo entré con mucha energía sabía que en el segundo set él iba a tener una reacción, pero luché bien y estoy contento de haberlo ganado.”

Espectacular el partido disputado entre el portugués Gonçalo Oliveira, y el suizo Johan Nikles. Oliveira, más experimentado y con siete títulos ATP Challenger en dobles se enfrentaba a un jugador de la fase previa que ha estado a la altura en todo momento. Tras un disputado primer set en el que el portugués vencía por 5 a 7, Nikles se hacía con el encuentro al anotarse el segundo y tercer set por 7-5, demostrando por qué ha sido uno de los jugadores más destacados del cuadro previo.

Por su parte, el croata Duje Ajdukovic se ha impuesto al catalán Nicolás Sánchez Izquierdo por 7-5, 6-1, logrando así su pase a cuartos de final. Así, los jugadores que se han clasificado para jugar mañana los cuartos de final son los cabezas de serie Roberto Carballés y Gianluca Mager, junto a Johan Nikles, Salvatore Caruso, Duje Ajdukovic, Nicolás Moreno, Riccardo Bonadio y Raul Brancaccio.

Muy igualado y emocionante el partido de dobles que enfrentaba a Andrej Martin y Tristan Samuel Weissborn, segundos en el ranking del torneo, contra el holandés Mark Vervoort y el serbio Miljan Zekic. Tras dos primeros sets muy rápidos en juego y muy igualados, llegaba un tercero que se resolvía por 13 a 11 a favor de Vervoot y Miljan. “desde luego un resultado así no pasa todos los días, 13, 11, match ball a favor de cada uno,” valoraba Mark Vervoot, “nosotros hemos entrado sueltos, con el objetivo de disfrutar del partido, poco a poco se ha ido dando y hemos ganado. Estamos muy contentos”.

El duelo italofrancés de dobles que ha enfrentado a los cabezas de serie del ATP Gran Canaria Challenger, los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul, contra dos de los jugadores italianos más potentes del momento, Salvatore Caruso, que salía de su partido contra Carlos Gimeno, y Alesandro Giannessi, ha terminado con la retirada de estos últimos a mitad del segundo set después de que los franceses vencieran el primero por 6 a 4.

El grancanario David Vega y su compañero Eduard Esteve han caído frente a Javier Barranco y Raul Brancaccio por un doble 6-4. De este modo, las parejas que mañana se enfrentarán en semifinales son Doumbia-Reboul contra Barranco- Brancaccio y Vervoot- Zekic contra Arnaldi-Darderi. La pareja de italianos Matteo Arnaldi y Luciano Darderi pasan a cuartos de final por la no comparecencia de sus adversarios.