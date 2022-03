Giaunluca Mager evita el triunfo español en El Cortijo

La segunda edición del ATP Gran Canaria Challenger coronaba ayer a su ganador en el cuadro individual. Gianluca Mager se hizo con el título tras derrotar en una vibrante final a Roberto Carballés por el resultado de 7-6 (6) y 6-2 en medio de gran expectación, con las gradas de la pista principal de El Cortijo Club de Campo, entidad anfitriona del torneo, llenas de unos aficionados que disfrutaron de un tenis de primer nivel.

Los dos protagonistas llegaban al duelo definitivo después de demostrar una gran nivel durante toda la semana. El choque entre el trasalpino, número 104 del mundo, y el granadino de origen canario, también cabeza de serie del evento internacional, comenzaba muy igualado.

Puntos larguísimos y muy reñidos en los que ambos aprovechaban la fatiga del rival para sorprenderle, arrancando los aplausos de los asistentes que llenaban ayer al completo las gradas. El primer set, que tuvo más de una hora de duración, se resolvía en el tie break a favor del italiano Gianluca Mager por 7-6 (6).

Después del esfuerzo realizado en una primera manga en la que los dos tenistas lo habían dado todo, Roberto Carballés parecía acusar más la fatiga y su adversario se anotaba el parcial y la victoria por un claro 6-2. «He disfrutado muchísimo del torneo, sólo puedo dar las gracias a todos los que lo han hecho posible. Mi rival es un grandísimo jugador y lo ha demostrado aquí», manifestó el campeón, quien además quiso dedicar el triunfo en el ATP Gran Canaria Challenger a su hija recién nacida.

También el subcampeón agradecía a la organización «el haberme dado la oportunidad de venir a competir a una isla como esta», y valoraba el desarrollo de la final: «No ha sido un partido bueno por mi parte, he tenido muchos fallos y he dejado pasar muchas oportunidades para vencer en el primer set. No he merecido ganar, porque pienso no he jugado al nivel que debía hacerlo».

Nada más terminar el encuentro tuvo lugar sobre la pista central de El Cortijo Club de Campo la ceremonia de entrega de trofeos, que contó con la presencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano; el concejal de Actividad Física y el Deporte del Ayuntamiento de Telde, Diego Ojeda; el presidente de la Federación de Tenis de Gran Canaria, José Sepúlveda; la directora de la Tennis Academy El Cortijo, Mónica Megías; el organizador y creador de MEF Tennis Events, Marcello Marchesini, y Riccardo Ragazzini, supervisor de la ATP.

Castellano agradecía el haber podido disfrutar durante la semana «del altísimo nivel del torneo» «Este no sólo pone en valor a Gran Canaria, sino también a todos los clubes y a todos los deportistas. Desde nuestra consejería queremos seguir trabajando codo con codo con la Federación de Tenis de Gran Canaria y con los clubes por el deporte base y para que estos eventos internacionales sigan teniendo cabida en la Isla», apuntaba en su alocución. Por su parte, Mónica Megías se mostraba muy satisfecha por el resultado y daba las gracias a MEF Tennis Events «por habernos escogido», citando a todos para la tercera edición.