Arminda Falcón: “Debajo del casco no existe la diferencia de género”

¿De dónde le viene su pasión por el mundo del motor?

Desde muy pequeña hacía 4x4 con mis padres. En los triales era de alguna manera la mascota del equipo. Cuando un coche terminaba su prueba yo me bajaba y volvía corriendo para atrás en dirección al inicio de la prueba, para subirme al siguiente coche, que me estaba esperando para continuar.

Cuando crecí lo suficiente competía con mi padre en rutas de 4x4 o en triales, siendo su copiloto, hasta que él dejó todo el mundo del 4x4 siendo yo todavía pequeña. En ese momento en cierta manera se acabó provisionalmente mi relación directa con el mundo del motor, a pesar de que me gustaba ir de vez en cuando con algunos amigos a competir en los karting, que era algo que se me daba bien.

A raíz de conocer a mi actual pareja, que es mecánico y un gran aficionado al mundo de los coches, como él tenía un Renault 5 GT Turbo, fui poco a poco volviéndome a meter en el mundo del motor y fue él quien me animó a introducirme de nuevo en el mundo del motor.

¿Qué siente cuando está sentada al volante del coche y llega ese momento de dar gas y comenzar a competir?

En el momento en el que me pongo el casco, todo lo demás deja de tener importancia y me focalizo totalmente en la carrera. Durante el primer tramo siempre voy algo nerviosa, pero a medida que avanza la prueba consigo centrarme en seguir las indicaciones que me marca el copiloto.

Me encanta pilotar. Para mí es una manera de desconectarme del mundo y me aporta endorfinas, ya que no deja de ser un deporte de riesgo. Es algo que me aporta mucha felicidad.

A diferencia de otras disciplinas deportivas, ¿el motor es quizás uno de los deportes más igualitarios que existen al no importar las diferencias físicas entre hombres y mujeres a la hora de competir en igualdad de condiciones?

Debajo del casco no existe la diferencia de género, porque en el mundo del motor no necesitas tener unas condiciones físicas o intelectuales más propias de un género que de otro específico, para poder estar en igualdad de condiciones dentro del coche.

Ambos sexos competimos en igualdad de condiciones.

¿Cuáles han sido sus referentes masculinos o femeninos en el mundo del motor?

Empecé mi trayectoria profesional en 2017 y no he tenido en mi caso una infancia marcada por grandes figuras del motor. Quizás al principio cuando empecé a pilotar si tenía algún piloto a mi lado que me daba consejos, como por ejemplo Julián Falcón, que en cierta manera me ayudaban. Como referente femenino en aquel momento contaba con Michele Mouton, por el nivel que ella llegó a alcanzar en el mundo del automovilismo.

¿Cómo fueron sus primeros comienzos en el mundo de los rallies?

Comencé compitiendo como copiloto en los Clásicos de Regularidad, en carretera abierta. Posteriormente pasé a ser piloto también en la misma disciplina automovilística, antes de dar el salto a las subidas de montaña.

¿Cómo es esa relación entre piloto y navegante?

Tiene que haber mucha confianza y compenetración entre los dos. Es algo que es necesario trabajar mucho previamente, porque tienes que explicarle a tu copiloto cual es tu sistema de notas. Cada piloto tiene su propio sistema y es necesario que él las entienda a la perfección, para que cuando te esté cantando el tramo, él sepa también en todo momento que es lo que te está cantando.

Si no logras tener esa compenetración, si la relación no es buena con la persona que llevas al lado, no te vas a sentir a gusto dentro del coche y eso es muy peligroso en nuestro deporte.

La confianza por parte de los dos debe de ser total para poder poner en práctica todo ese trabajo previo entre los dos en el día de la carrera.

Cualquier error que se produzca dentro del coche, lo cometa quien lo cometa, lo que siempre debe de estar claro es que se trata siempre de un error de equipo.

¿Qué ha supuesto en su carrera su beca como miembro de la Escuela de Pilotos Tu Club DISA Copi Sport, dentro del programa Mujer y Motor?

El programa femenino quieren prolongarlo como mínimo hasta 2025, bien sea conmigo dentro del mismo o dándole la oportunidad a otras chicas.

En nuestra situación actual este tipo de programas e iniciativas ayudan a la visualización de la mujer y ayudan a demostrar que las mujeres pueden gozar de las mismas oportunidades que los hombres, porque podemos tener sus mismas fortalezas y las mismas ganas de competir.

Cada vez hay más mujeres compitiendo en modalidades de motor y este tipo de programas son vitales para que cada vez seamos más y tengamos las mismas oportunidades que los hombres.

¿Qué es lo que más la ha llenado por dentro en su trayectoria como piloto hasta el momento?

Sin duda alguna lo que más me ha llenado es que en ningún momento nadie me ha tratado de manera diferente por el mero hecho de ser mujer. Me he sentido muy arropada en todas las experiencias que he tenido por todos los equipos, que mayoritariamente han estado formados por hombres y me han tratado siempre como una más.

He notado que el público en todas las carreras se vuelca conmigo. Nunca he recibido ninguna crítica, ni ningún mensaje ofensivo por el mero hecho de ser mujer”.

En toda su trayectoria en el mundo del motor, ¿nunca ha sufrido un episodio machista?

En mi caso particular nunca he sentido esa diferencia en cuanto al trato directo que he recibido con respecto a del resto de mis compañeros pilotos.

¿Qué objetivos se marca a corto, medio y largo plazo?

A corto plazo estoy centrada en el Rally Villa de Santa Brígida, que se celebra dentro de dos fines de semana. No me marco al respecto un objetivo en cuanto al posicionamiento que pueda alcanzar en la clasificación final de la carrera, porque todavía mi experiencia es pequeña y sigo estando en una etapa de aprendizaje.

Quiero seguir adquiriendo más experiencia y confianza, tanto en mí como piloto, como con el coche.

A largo plazo tengo muchos sueños. Es bueno soñar alto, porque siempre terminarás consiguiendo algo, por poco que sea.

¿Está el Dakar entre sus sueños futuros como piloto?

Está claro que es un sueño por cumplir para mí, porque el Dakar engloba de alguna manera todo lo que significó en mi infancia el 4x4 y la velocidad del automovilismo.

¿Cómo es la preparación de una piloto de cara a preparar un rally y llegar en óptimas condiciones? ¿Cuántas horas diarias le dedica a prepararse para la competición?

La preparación física es fundamental para poder aguantar dentro del coche tantas horas de competición. A pesar de ir sentada, el desgaste físico con el calor, la tensión y todo lo que acontece en una prueba de ese tipo, hace que el desgaste sea importante.

También es fundamental la preparación previa del rally, intentando mejorar nuestras notas cada vez más. Me gusta trabajar en ellas en mi casa, para perfeccionarlas y hacérselas llegar a mi copiloto, para trabajar juntos en ellas.

¿Por el mero hecho de ser mujer es más complicado encontrar patrocinadores y sponsors que la ayuden a tener más medios para competir de igual a igual en las carreras?

En mi caso particular nunca he tenido que hacer una búsqueda activa de patrocinadores, porque tuve la suerte de conseguir la beca de Tu Club DISA Copi Sport, pero en charlas que he mantenido con algunas compañeras sí que me han transmitido que hay muchas empresas que por el mero hecho de ser mujer es más complicado de conseguir esos apoyos.

Creo que esas empresas no se dan cuenta que simplemente por el hecho de ser mujer, que no debería de ser así, pero que lo es, siempre vas a estar en boca de todos, vas a destacar en las publicaciones del mundo del motor, porque en muchas ocasiones vas a ser la única mujer que esté compitiendo.

Pienso que no debería de existir esa diferencia, pero en cuanto a la búsqueda de patrocinadores, hoy en día es un arma que toda chica debería de usar y el patrocinador también debería de tenerlo en cuenta.

¿Qué le recomendaría a toda niña que sueñe con poder dedicarse al mundo del motor?

Si el motor es algo que les gusta y les apasiona, les diría que los sueños se pueden cumplir si trabajan duro para hacerlos realidad. Nunca se pierde nada por soñar, sino todo lo contrario, porque siempre puedes ganar algo por poco que sea. Grano a grano al final se puede llegar a hacer una montaña.