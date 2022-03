«Querría caminar sin pensar que nos pueda pasar algo»

¿Existe el machismo en el hockey hierba?

El machismo en Argentina al ser el hockey un deporte todavía muy amateur si lo comparamos con Europa quizás no existe. Cada uno juega sus torneos con su intensidad y se reconoce que es más vistoso ver un partido de hombres que de mujeres por el simple hecho de que ellos genéticamente son más rápidos y fuertes. Si tenemos que hablar sobre la plata [el dinero] que se cobra se podría hablar mucho más de que el hockey en Europa es profesional. Ahí sí hay una gran diferencia en la comparación con las mujeres.

¿Considera que es un problema para las mujeres deportistas aspirar a ser madre?

Conozco la experiencia de una compañera de la selección argentina que hace un año fue madre. Decidió apartarse de los entrenamientos durante los nueve meses del embarazo pero me sorprendió que desde que parió se reincorporó a los entrenamientos de manera increíble gracias a que se cuidó en ese tiempo. En mi caso estoy a punto de cumplir los 26 y de momento no pienso todavía en tener un hijo, pero me gustaría que cuando llegue el momento poder dedicarle al bebé todo el tiempo. Estoy al 100% metida en el deporte y pienso que aplazaré ese deseo para cuando me retire.

¿Qué opina sobre las diferencias en las escalas salariales entre hombres y mujeres?

Es algo por lo que se viene luchando desde hace mucho tiempo. Todavía hoy en día se busca que se le reconozcan más oportunidades y derechos a la mujer. En fútbol hay jugadores que son multimillonarios pero no hay ninguna mujer que tenga ni de cerca el mismo reconocimiento. Pero es algo que pasa en todos los deportes. Las únicas mujeres realmente reconocidas en el mundo del deporte creo que son las tenistas, pero ni siquiera muchas se acercan a los jugadores del circuito.

¿Ha sufrido algún episodio machista como deportista?

Por suerte no. Lo que jugué y viví hasta el momento lo disfruté sin ningún tipo de problema.

Esta es su primera experiencia profesional lejos de Argentina. ¿Cómo es el trato que recibe en el Taburiente?

Estoy muy contenta con la gente de la Isla. A diferencia de Argentina los canarios son muy respetuosos en todos los sentidos, no solo con las mujeres, sino con todo el mundo. A la mujer nos dan un buen lugar en el Tabu, nos dan todas las cosas que necesitamos. Los entrenadores son divinos, están siempre a nuestra disposición.

¿Cómo ha cambiado el papel de la mujer en la sociedad y en el deporte en los últimos años?

Es un camino que se va recorriendo poco a poco. En Argentina la Secretaria de Deportes es una mujer y que nos represente una exjugadora de la Selección es un orgullo. Venimos luchando pero hay mucho camino por recorrer. Lamentablemente se sigue escuchando que hoy hay mujeres violadas, maltratadas y eso me gustaría que en algún momento deje de pasar y podamos estar tranquilas caminando sin pensar que nos pueda pasar algo.

Está considerada como una de las mejores jugadoras del mundo. ¿Qué consejo le daría a todas esas niñas que aspiran a poder seguir sus pasos?

Si vuelvo 10 años atrás en el tiempo no me habría imaginado poder llegar nunca a donde he llegado. Entrenar, entrenar y entrenar es lo que marca la diferencia. Si uno tiene objetivos claros hay que ir a por ellos cumpliendo pequeños objetivos desde pequeña.