Material deportivo para la Fundación Give a Dream para una escuela en Ghana. El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, ha hecho entrega de varias cajas con material deportivo a la Fundación Give a Dream, que irá destinado a proyectos sociales que se están realizando en Ghana, concretamente a una escuela de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Have, en la región de Volta, que actualmente reúne a un total de 145 niños de dos a doce años, que no podrían tener acceso a la misma si la fundación no estuviera operando en el pueblo.

Esta acción se encuadra dentro de la política de la responsabilidad social de la Consejería de Deportes y se suma a otras donaciones como la de camisetas que se entregó al Batallón Ligero Protegido Español para el Líbano. Francisco Castellano destacó que "es un placer colaborar con esta fundación y siempre que sea posible, seguiremos colaborando en iniciativas solidarias como esta con material que ya no podemos utilizar aquí. Un material que es muy válido en muchos países cercanos, que no cuentan con recursos suficientes, sobre todo, en base a sus necesidades esenciales". "Con estas donaciones contribuimos al desarrollo de las nuevas generaciones de jóvenes, ya que gracias al deporte tienen una mejor calidad de vida", apostilló el consejero de Deportes. María del Pilar Rosario, como voluntaria solidaria de la Fundación Give a Dream y encargada de recoger los petos deportivos de diferentes colores, que se unirán a otro material donado por diferentes personas y organismos, manifestó su agradecimiento a la Consejería de Deportes por la donación de este material y señaló que "es una ayuda para otras personas que lo necesitan. Como voluntaria, es muy satisfactorio y emocionante ver cómo los niños se alegran de contar con una vestimenta para su día a día en la práctica del deporte". Give The Dream Foundation (GTD) es una fundación que se asocia con donantes voluntarios y organizaciones benéficas internacionales, que sueñan con un mundo mejor, trabajando en aquellos lugares donde la pobreza y la falta de educación conducen a un mundo de problemas que terminan afectando a todo el planeta. Su objetivo principal en las zonas más desfavorecidas del continente africano es continuar construyendo más aulas y dormitorios, para que los niños más desfavorecidos del puedan acceder a la educación básica. Además, la fundación gestiona cada proyecto de principio a fin y realiza un seguimiento para asegurarse de que el progreso sea duradero.