«Ganar el Tour es algo único, pero no me cambió la vida»

¿Continúa entrenándose habitualmente o su participación en el Desafío La Titánica le ha obligado a ello?

No mucho. Con mi participación en el Desafío La Titánica no me ha quedado más remedio que ponerme manos a la obra y empezar a montar de nuevo.

Ganador de un Tour de Francia (el de 2008), algo de los que muy pocos pueden presumir, podio en todas las grandes vueltas... ¿Es de los que cuenta sus hazañas a los hijos?

La verdad es que no. Cuando educas a tus hijos lo haces incidiendo en otras facetas, no de lo que ha llegado a ser uno como profesional. Lo que he intentado es que mis hijos se desarrollen en un ambiente muy normal, como en cualquier otra familia; en ese sentido creo que eso es lo más importante para que ellos no tengan ningún tipo de condicionante y sean felices.

Suponemos que guarda grandísimos recuerdos de su larga vida como ciclista profesional.

Llevo más de media vida montado en una bicicleta, y durante muchos años como profesional. Guardo recuerdos de todo tipo, porque acumulas una cantidad enorme de experiencias y vivencias que te ayudan en el día a día de tu vida normal.

¿Sigue el ciclismo actual?

Sigo ciertas pruebas, porque me gusta estar al día, saber quiénes van ganado carreras, en qué dirección va un poquito todo. Pero no me siento a ver el ciclismo como lo hacía antes.

«Hay cosas que son más mediáticas que otras; me basta con ser reconocido donde tengo que serlo»

¿Y cómo lo ve?

Ahora mismo con algo de pena por todo el tema del covid, que no está dejando disfrutar al 100%. Pero como siempre lo veo bonito, con pruebas espectaculares y con momentos que te hacen vibrar.

Parece que resurge el ciclismo después de vivir una época oscura con el dopaje en que se le denostó como deporte.

Existe mucho más control del que podía haber antes, afortunadamente. Eso ayuda. Además, con todos los mecanismos que tenemos actualmente, el ciclismo llega al espectador de manera más fácil. Esto hace que haya un seguimiento más directo.

El ciclismo está viviendo un momento espectacular y atractivo para los aficionados. Corredores como los eslovenos Roglic y Pogacar, los belgas Van Aert y Evenepoel o el francés Alaphilippe, entre otros, vuelven a enganchar al público.

Hay un grupo de ciclistas, entre ellos gente joven, que tiene un talento innato que les permite hacer cosas espectaculares. Aquí que en España están surgiendo jóvenes talentos que esperemos que poco a poco adquieran experiencia para que en un futuro vuelvan a conseguir cosas importantes para nuestro ciclismo, porque empezamos a echarlas de menos. Afortunadamente tenemos aún a Alejandro Valverde que todavía nos mantiene en la pomada. Ha dicho que lo deja esta temporada, pero eso lo lleva diciendo muchos años. El tío cuando dice que lo va a dejar, empieza a ganar otra vez.

La pena es que en este resurgir del ciclismo España marcha en los vagones de cola, con un solo equipo profesional, el Movistar, cuando en otras épocas doradas había seis o siete formaciones y muchas punteras. ¿A qué cree que se debe esto? ¿Es un hecho que impide que surjan nuevos talentos?

Pienso que esto se produce por políticas que no han beneficiado a la hora de que los chicos quieran montar en bicicleta, o por la falta de políticas de fomento de la base. En otros países, eso se hace ahora como se hacía en España durante años. Ahora parece que hay una generación de chavales la que le gusta montar en bici. El tener una cantera amplia permite que salgan ciclistas hacia arriba. También falta, evidentemente, inversión a nivel profesional, con gente cualificada a la que poder confiar esa inversión y hacer que un equipo sea rentable. De esa forma te aseguras que los talentos se quedan en España. Creo que el ciclismo no deja de ser un reflejo de lo que es la sociedad, y el talento en otros ámbitos al final tiene que salir fuera porque las condiciones económicas allí son más atractivas que las que podemos tener aquí.

Usted es un buen ejemplo de esos corredores que han tenido que salir fuera de España para poder vivir del profesionalismo. De la ONCE, al equipo danés CSC con Bjarne Riis, luego al canadiense Cervélo... ¿Afecta eso al desarrollo del corredor de forma negativa?

En mi caso no, todo lo contrario. El salir de España me ha abierto la mente en todos los sentidos; me ha ayudado a ver las cosas con objetividad. Valoras cosas que si hubiera desarrollado mi carrera en España quizás no hubiese valorado tanto.

Le habrán preguntado miles de veces sus sensaciones de llegar a los Campos Elíseos de París con el malliot amarillo del Tour de Francia en 2008.

Me lo han preguntado cuarenta mil veces y siempre contesto lo mismo. Haces realidad un sueño, cumplí un sueño que tenía desde muy niño. En aquel momento lo viví con muchísima emoción, porque me había esforzado mucho durante toda mi carrera deportiva para ganar ese Tour. Es algo único. Cuando logras algo que llevas tanto tiempo persiguiendo, te sientes satisfecho y tranquilo contigo mismo. Te hace sentir diferente, pero no te cambia la vida.

En España, cuando se habla de grandes mitos del ciclismo, el nombre de un corredor tan laureado como usted, ganador de un Tour y con varios podios en el Giro y la Vuelta, no sale tanto a la palestra. ¿Le molesta?

A mí, en absoluto. Lo que he aprendido en esta vida, además desde muy pequeñito, es a sentirme a gusto conmigo mismo. Que me den palmaditas en la espalda o que me lo reconozcan cada día me da lo mismo. Por eso nunca me ha preocupado. Al final, cuando tu sabes cómo has conseguido las cosas y tienes claro lo que has tenido que luchar, y lo que tienes que luchar para lograrlas día a día, das valor a cada segundo de la vida. Hay cosas que son más mediáticas que otras, pero me siento satisfecho por ser una persona reconocida donde tengo que serlo. No necesito el reconocimiento popular.

En diciembre pasado se cumplían 18 años del fallecimiento del Chava Jiménez, un ciclista indomable y, además, su cuñado. ¿Se sigue acordando de él?

Todo los días. Era diferente en todo, y no solo como ciclista. En estos momentos queda más la parte personal y las muchas vivencias que compartimos. Precisamente anoche -por el miércoles- hablamos de él por un asunto personal y nos reíamos. Afortunadamente le seguimos recordando con todo el cariño del mundo.

«La Titánica’ me permite tener un punto de partida para retomar mi actividad con la bici»

¿Qué le llevó a aceptar la invitación para hacer el Desafío La Titánica, que se celebra en Gran Canaria la próxima semana?

Llevaba algo así como año y medio sin tocar la bicicleta, por los negocios y porque mis responsabilidades como padre no me lo permiten. Por mi profesión, durante muchos años no le podía dedicar el tiempo que hubiese deseado a mi familia, y ahora intento pasar todo el tiempo que puedo con ellos. Pero ya van creciendo los niños y esta prueba me da la oportunidad de tener ese punto de partida para retomar mi actividad en la bicicleta disfrutando a la vez. Y qué mejor lugar para hacerlo que en Gran Canaria, donde nunca he estado. Me han hablado muy bien y sé que muchos profesionales se preparan ahí. Sé que La Titánica es una prueba muy exigente y espero estar a la altura.

Perico Delgado la probó el año pasado y aseguraba que para él podría ser perfectamente una etapa de la Vuelta a España; sería una etapa muy del estilo de Carlos Sastre...

Factible hoy en día lo es todo. Creo que los problemas logísticos son los más complicados de resolver para albergar etapas de la Vuelta a España en Canarias. O las haces con unos requisitos mínimos para que los equipos dispongan de una doble estructura en cuanto a mecánica, a nivel de vehículos, o si no resulta complicado. Sé que Javier Guillén, director general de la Vuelta, lo lleva valorando hace mucho tiempo, pero no está siendo sencillo conseguirlo.