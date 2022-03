¿Cuándo comenzó su pasión por la natación?

Empecé a nadar con 10 años en el CN Metropole. Recuerdo que fui un día con mi amigo Agustín Viera, porque su padre quería que él hiciese natación, decidí acompañarle y terminé por entrenar con ellos. Ya con 15 años un grupo de amigos me animaron a empezar a entrenar en el Club Alcaravaneras.

A sus 85 años de edad, acaba de batir tres récords de España, casi nada...

Este año he comenzado a competir dentro de la categoría máster 85, con nadadores de edades comprendidas entre los 85 y los 90 años. El cambio de categoría me benefició al dejar de enfrentarme con Joaquín Canales, que es tres años más joven que yo y ostenta récords del mundo.

¿Qué estilos nada?

Nado todos los estilos, unos mejor que otros. En esos primeros años, Argimiro García, un referente de la natación canaria que era nuestro entrenador en el Alcaravaneras, fue quien me enseñó a nadar todos los estilos.

¿Tiene alguno predilecto?

Puedo nadar de espalda hasta el infinito. Ahora me estoy planteando el competir en Mataró en una prueba de 3.000 metros; si finalmente participo, mi idea es combinar el crol con la espalda.

¿Cómo ha influido en su dinámica de entrenamientos las limitaciones por la pandemia?

Entreno todos los días y, aunque uno va cumpliendo años, afortunadamente me encuentro bien. Con todo el tema de la pandemia, uno no deja de estar un poco con la mosca detrás de la oreja. El bicho no sabe nadar, o al menos eso es lo que quiero pensar, porque cuando salgo de la piscina me siento como nuevo. Este efecto me viene a durar unas dos horas, pero una vez que se pasa vuelvo a notar el peso de los años.

¿Cuál es su metodología en cuanto al entrenamiento?

Mi preparación no es nada especial. Nuestro entrenador nos manda un plan de entrenamientos semanal, pero yo no lo estoy siguiendo a rajatabla. Suele pedirnos que hagamos unos 2.000 metros diarios. Me gusta comenzar nadando crol y cuando completo el largo de la piscina voy cambiando de estilo, espalda, braza... Suelo nadar unos 500 metros en cada estilo. Yo empleo mi propio método de entrenamiento. A medida que voy calentando, nado un poco más fuerte, más que nada para no perder la velocidad de brazada. No estoy haciendo un entrenamiento riguroso de cara a preparar los campeonatos de natación.

Y no contento con estos récords nacionales, todo apunta que este año sumar el del Octatlón. ¿En qué consiste esta prueba nacional?

El Octatlón es una prueba organizada por la Federación Española de Natación. Consiste en nadar durante toda la temporada un total de ocho pruebas distintas en competiciones oficiales, tanto regionales como nacionales. Según los resultados, te van dando puntos. Al final del año, y aquel nadador que haya obtenido más será el nuevo campeón de España. En mi caso tengo muchas opciones de hacerme con el título, porque ya he nadado las ocho pruebas que necesito para puntuar, en las que he acumulado unos 4.000 puntos aproximadamente. El segundo clasificado lleva algo más de 1.000. Estoy muy ilusionado por volverlo a ganar, como ya lo conseguí al cumplir los 80 años.

¿Cómo valora su sensacional participación en el Campeonato de España Open de Invierno, celebrado en Pontevedra a principios de marzo?

Cumplí los 85 años en pleno Campeonato de España, el pasado 4 de marzo; y como ya estábamos inmersos en plena competición, pude debutar en la categoría máster 85. Batí todos los récords de las pruebas en las que no participó en su momento Roberto Alberiche -legendario nadador canario-, que se retiró de la natación máster a los 91 años. Las pruebas que él pudo nadar con 85 años son inalcanzables para mí y prácticamente para el resto de nadadores.

¿Le pica a usted el gusanillo de acudir a los próximos Campeonatos de Europa?

Mi equipo, el CN Metropole, se estaba planteando que participásemos en el Campeonato de Europa de Roma. Sin duda, es algo que nos haría mucha ilusión. El próximo Mundial es en Japón, pero es un viaje demasiado largo para poder ir a competir.