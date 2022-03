Fiestas y DJ por la paz de Ucrania

Decibelios por la paz en Ucrania. La última ocurrencia del futbolista emprendedor Jorge Rodríguez Jiménez (Arucas, 26 años). El isleño, con doble Grado -Administración y Dirección de Empresas por la ULPGC y BA (Hons) Digital Marketing en la Universidad de Birmingham- y un Máster -Msc Enterprise Management en la Universidad de Birmingham- pasó a la acción.Los conocimientos se han convertido en una empresa. Ha creado un estilo de vida: ‘Erasmus Dreamland’. El jugador del Športový Klub 1922 de Bratislava organiza fiestas para estudiantes universitarios por la geografía europea con DJ’s galácticos. Los Viera y Jesé Rodríguez de los platos.

Talento empresarial made in Roque Nublo. En Bratislava, a 700 kilómetros del conflicto bélico, cuenta con su oficina -en la calle Viedenká Cesta-. Cada año, unas 20.000 personas pasan por sus fiestas, que alcanzan el centenar La dirección web erasmusdreamland.com describe el itinerario de sus eventos, que le llevan por Zagreb, Viena, Bari o la isla de Pag (Croacia). Ha fichado a Álex Martini, un afamado DJ nacional, y el negocio no deja de crecer. Por ahora, no quiere invertir en el Arucas de Tercera de Nauzet Alemán, Carmelo o Héctor Figueroa.

«Me cansé de trabajar para que otro que se hiciese rico. Curraba en un banco en Fuerteventura por 1.000 euros al mes y lo dejé todo para aplicar lo que había estudiado. ¿De qué valen los conocimientos si no los puedes vivir?», detalla el exjugador del Arucas CF, Santidad Banot, Las Mesas, Novomestský Športový Klub 1922 Bratislava (Eslovaquia), Village FC (Reino Unido), SFC Kalinkovo (Eslovaquia) y Športový Klub 1922 Bratislava (Eslovaquia). Y una tarde, se le encendió la bombilla.

«Regresé a Bratislava a jugar al fútbol con mi equipo y puse en marcha Erasmus Dreamland. No paro. Ahora quiero ayudar a Ucrania, hay que tener valores en la vida. Buscaré la manera de brindar herramientas y atender las necesidades del pueblo ucraniano. Somos frontera y ves imágenes impactantes. Hay episodios de dolor y el llanto de miles de refugiados. Se te encoge el almas», valora.

Rodríguez lo hace todo. Ejerce de director, promotor y agente de prensa. Igual que en el césped -ahora está lesionado con un esguince de grado dos-. «La competición se ha reactivado tras el parón por la nieve (...) El 30 de marzo,Álex Martini, el mejor DJ nacional de la fórmula urbana, pincha en Viena y Bratislava. Luego, Bari y Zagreb. En mayo, Bucarest y en Brno». Se traza como espejo, las firmas Tomorrolland o la franquicia catalana de festivales de música electrónica Elrow, que factura 20 millones de euros al año.

Emprendedor y una vida abonada al riesgo. Cultura de finanzas y de vestuario. «No bebo, no fumo, no me drogo. Mi pasión es crear y funciona. Me siento realizado», asevera un grancanario sin fronteras. Marcar con el Klub y seguir contando con el DJ Robin Schulz, los retos que iluminan su alma.