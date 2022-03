Blas Rivero: «El nivel en Canarias es alto porque hay muchas pruebas»

¿Cuál es su secreto para haber logrado tantos títulos en tan poco tiempo?

Trabajo en el Sur, en la hostelería, me levanto a las cinco y media de la mañana, entro a las siete, salgo a las tres y me pongo a entrenar. Mi meta es seguir disfrutando todo lo que pueda en la bicicleta y seguir ganado carreras.

¿Por qué la bicicleta y no cualquier otro deporte?

Al principio empecé a hacer descenso por diversión y me enganchó salir con los amigos por la montaña, el paisaje… Ellos me animaron a competir, que tenía posibilidades. Así empecé a correr. Me hice con una bici de carretera, cogí un entrenador y empecé a competir. Ya lo cogí de lleno. El primer año tuve la suerte de llevarme el Campeonato de Gran Canaria de mountain bike (MTB) de la modalidad XC y después la motivación me fue ayudando un poco más. Y sigo con esa misma motivación, sigo entrenando y con muchas ganas de ganar, de participar y de hacerlo lo mejor posible.

¿Qué prefiere la carretera o el mountain bike?

Me encantan tanto una como otra, pero lo tengo clarísimo, me decanto por el mountain bike.

¿Cómo está ahora mismo el nivel del mountain bike en el archipiélago canario?

El nivel del mountain bike en Canarias es muy alto. Tenga en cuenta que casi todos los que competimos somos trabajadores, pero hay muchas pruebas y hemos cogido nivel. En carretera sí hacen falta más pruebas. Gran Canaria es un paraíso para la bicicleta, por eso vemos a muchos ciclistas profesionales que vienen a prepararse; la verdad es que tenemos las mejores condiciones todo el año y magníficas carreteras para entrenar. Y en mountain bike igual, hay muchas subidas, muchos sitios técnicos, muchos lugares para rodar...

¿Pasa por un buen momento esta disciplina en Canarias?

Ha crecido mucho y cada vez hay más escuelitas de niños. Nosotros también tenemos una y se va sacando la cabeza poco a poco. Este año la OnBiking -este domingo- cuenta con una prueba para niños, y esto me parece muy positivo, las inscripciones van muy bien. Allí estaré viéndolos y disfrutando con ellos.¿Cómo está la cantera? ¿Hay futuro en las Islas?Se hace bastante por los niños, pero no en el tema de las competiciones en carretera. Cada vez hay más escuelitas; la mía, por ejemplo, como le decía, es una de las más nuevas, se llama Maspalomas Bike Proyect. Al nivel de mountain bike tenemos muchas pruebas en el Archipiélago, y eso se nota en los corredores canarios. Pero de ciclismo en carretera hay muy muy pocas. Para el que se quiera dedicar a eso lo tiene muy difícil y mira que tenemos las condiciones adecuadas para hacerlo.

El 2021 se impuso en la OnBiking. Háblenos de esa experiencia y de cuáles son sus intenciones de cara a la edición de esta año, que se disputa el domingo entre la capital y Santa Brígida por el Barranco Guiniguada.

La verdad es que me gustó mucho porque no se parece al resto de carreras. Es una cronoescalada hacia arriba y luego en el sentido contrario. Me fue bastante bien.

¿Qué le parece la novedad de este año incorporando un circuito de obstáculos al llegar a Santa Brígida?

Este año son muy interesantes todas las novedades que se han puesto en marcha, que sea por parejas, por ejemplo. Me he buscado un compañero muy fuerte, Miguel Limiñana. Vamos con la expectativa de ganar, Y en cuanto al circuito, va a estar muy guapo.