El luchador canario Juan Espino ha tenido que operarse de la epicondinitis que sufría en los dos codos. El isleño, 41 años, arrastró esa dolencia en su último combate en UFC, en abril de 2021. Cayó con polémica ante Romanov y no pudo desplegar sus movimientos debido a la lesión.

"No volveré a pelear si no estoy al 100%. No lo haré. Voy a invertir el tiempo que haga falta para recuperarme de esta lesión. Estamos buscando, junto con los médicos de UFC, no pasar por el quirófano", contaba en KO a la Carrera hace unos meses. Finalmente, no ha podido esquivarlo.

"Se cancela el combate y vuelta a empezar. Ya llevo más de un año con una epicondilitis crónica en ambos codos y después de hacer todo lo posible por evitarlo, no tuve más remedio que operarme", apuntó el grancanario en sus redes sociales. Además, asegura que la intención es estar en activo pronto. "Quiero hacer algunos combates más en UFC. Todo marcha genial con la empresa, así que este les promete que volveré. Gracias a todos por la paciencia y el apoyo", informaba.

Esta no es la única lesión que le está lastrando en su mejor momento en las MMA, donde es campeón mundial en múltiples disciplinas. Tras ganar la Final del TUF 28, en noviembre de 2018, sufrió un calvario, con tres intervenciones, por una fractura. En septiembre de 2020 dejó clara su calidad ante Jeff Hughes, pero ya en 2021 comenzó a sufrir la dolencia que ahora a necesitado cirugía.