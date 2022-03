Sulián Matienzo: "Mi mayor sueño es tener aquí a mi hijo junto a mí"

Dicen que Cuba y Gran Canaria son muy parecidas, pero en su caso particular, ¿qué tal ha sido su acogida en la Isla?

Gran Canaria me encanta, es como si fuese Cuba. Tiene muchos paisajes que son muy parecidos, aunque hace algo más de frío que en mi país. Es algo a lo que también he terminado por acostumbrarme. Me siento como si estuviera en mi segunda casa.

Por su maternidad llevaba aproximadamente dos años y medio sin competir. ¿Qué significó en aquel momento para usted esa segunda oportunidad para poder volver a jugar al voleibol al más alto nivel?

La temporada pasada cuando el Olímpico vino a ficharme llevaba cerca de dos años y medio sin practicar voleibol ni ningún otro deporte, porque tuve un bebé. Él es el amor de mi vida y lo que yo más quiero en el mundo. Para mí fue una gran oportunidad de poder volver a hacer lo que más me gusta y por lo que siempre voy a estar agradecida a este club, porque confiaron en mí.

¿Qué significa para usted la figura de Juan Manuel Campos, manager general y vicepresidente del Olímpico?

Ha sido una persona fundamental a la hora de que yo hoy esté aquí. En principio estaba previsto que llegase a la Isla en octubre y al final por temas burocráticos no pude viajar hasta febrero del año siguiente. Él siempre me dijo que tuviese confianza y me ha demostrado en muchas ocasiones que es un hombre de palabra. Le debo todo mi respeto y mi admiración. Es la persona que me ha devuelto mi sueño de poder volver a jugar al voleibol.

¿Cómo lleva la distancia con su hijo en su día a día?

Mi hijo se encuentra en Cuba. Le extraño muchísimo. Juan Manuel Campos está haciendo todo lo posible por traerlo, aunque la temporada ya está acabando, pero yo confío en que al final va a poder conseguirlo. Todos los días necesito verle aunque sea unas cinco veces como mínimo, para estar tranquila. Es complicado por muy bien cuidado que esté allí, por eso quiero poder tenerle junto a mi el mayor tiempo posible. Es mi mayor sueño.

El club recibía recientemente el reconocimiento por su labor de formación el Premio Roque Nublo de Deportes. ¿Qué significa para las jugadoras de este club ver que se le da la oportunidad a jugadoras de todas las partes del mundo la posibilidad de formarse en el mundo del voleibol?

El club va creciendo cada temporada. Este premio ha sido muy importante tanto para el club como para todas las jugadoras que formamos parte del mismo.

¿Cómo es Pascual Saurín en las distancias cortas?

Es un súper entrenador. Ha sido fundamental para poder recuperar mi nivel tras estar tantos años alejada del voleibol profesional. Me encanta que sea exigente, porque así son siempre los mejores entrenadores.

Su trabajo es muy difícil, porque tiene una plantilla muy larga y consigue sacarle el máximo rendimiento a todas ellas. Pero él siempre dice en los entrenamientos que al final va a jugar aquella jugadora que se lo merezca y si una no funciona habrá otra preparada para responder.

Comparte posición con Julia de Paula, que está asombrando con su rendimiento no solo en el filial, sino también en el primer equipo. ¿Qué puede decirnos de ella y que consejo le puede dar?

Es una niña que se deja ayudar muchísimo, que tiene unas condiciones increíbles y un gran margen de mejora por delante. Me encanta como juega y creo que de aquí a dos años puede ser una de las mejores jugadoras de España. En los entrenamientos escucha siempre a las mayores y eso creo que es básico para que siga creciendo y formándose como jugadora.

El equipo comenzó ganando la Supercopa, cayó en semifinales de Copa ante un Haris que llegaba en un momento de forma espléndido, pero al final han terminado la temporada regular de la Liga Iberdrola como primeras clasificadas. ¿Cómo llega el equipo al playoff?

En la Copa pienso que tuvimos un pequeño bajón psicológico, pero después encadenamos cinco partidos consecutivos ganando y creo que ahora estamos en un pico de forma y mental muy alto. Espero unas semifinales muy intensas y poder estar en la final para intentar revalidar el título.

¿Tienen alguna preferencia para esas semifinales entre Menorca y Sant Cugat?

Con los dos equipos hemos jugado y ante los dos hemos logrado prácticamente el mismo resultado. Cualquiera de los dos nos viene bien. Partido a partido ya veremos lo que pasa.

En la última jornada de la temporada regular lograba hacerse con el MVP. ¿Está Sulián Matienzo en su mejor momento o todavía le queda margen de mejora?

Pienso que todavía puedo dar mucho más de lo que he demostrado. Espero que mi mejor versión pueda verse tanto en las semifinales como en la final.

Danny López, el director técnico del Olímpico, afirma que sin duda alguna usted es la mejor jugadora de la Liga. ¿Qué opina al respecto?

No sé si soy o no la mejor. Soy una jugadora a la que le gusta mucho trabajar en equipo, que el grupo ofrezca un buen rendimiento y que consiga sacar adelante los objetivos marcados.

¿Siente que el equipo pueda conseguir revalidar su título liguero esta temporada?

No hay nada imposible y estamos trabajando en cada entrenamiento para eso. Es nuestro sueño, poder ganar la Liga por segundo año consecutivo.

¿Cómo ve la Liga Iberdrola en comparación con el resto de ligas europeas?

Está lejos todavía del nivel competitivo de Ligas como la italiana, la alemana, …, pero creo que el nivel es equiparable al de competiciones como puedan ser la de la República Checa o Hungría. Podemos seguir aumentando el nivel en los próximos años si siguen viniendo jugadoras extranjeras importantes.

¿Qué jugadora le ha llamado más la atención de todos los equipos a los que se han enfrentado en la Liga?

Me gusta mucho como recibe y como defiende Patricia Llabrés, la líbero del Haris

De sus compañeras, ¿con quién ha hecho más amistad?

Tenemos un grupo muy grande, aunque me llevo bien con todas mis compañeras, con Alba Sánchez, Claudia Figueroa, María Alejandra Álvarez del Burgo, Ariadna Priante, Raquel Montoro y Lucía Varela.

¿Habrá una tercera temporada de Sulián Matienzo en el Olímpico?

Estamos en conversaciones para ello. La verdad es que me encanta la Isla, Canarias, jugar en España. Con mi hijo aquí estaría muy feliz.