Saray Manzano: "Siempre quiero ser la mejor"

¿Cómo se encuentra de cara a afrontar este inicio de la serie de semifinales por el título?

Me encuentro muy bien. Ya no tengo los nervios que tenía en mis inicios con 16 años cuando jugué mi primera Copa de la Reina. Llego con ilusión y con ganas de hacer un buen papel, de luchar para que el equipo de mi vida pueda volver a ser campeón de Liga

El año pasado era nombrada como la MVP del playoff por el título de la Liga Iberdrola. Este rol suyo de capitana¿ le otorga un plus de responsabilidad en eliminatorias de este tipo?

No siento que tenga ninguna responsabilidad mayor que el resto de mis compañeras, ni tengo miedo a nada. Soy una jugadora que me caracterizo por tener mucho carácter, con mucha personalidad tanto dentro como fuera del campo y siempre quiero más. Somos un equipo y el voleibol es precisamente un deporte grupal, pero como cada jugadora, yo siempre quiero ser la mejor, que mi equipo gane y quiero conseguir otra liga. Creo que todo me afecta pero en una vertiente positiva.

El Avarca de Menorca es el rival que finalmente les ha tocado en suertes en la semifinal del playoff por el título de la Liga Iberdrola. ¿Cómo ve la eliminatoria con las baleares?

Se va a poder ver una buena semifinal. Menorca se ha ganado, al igual que nosotras, la posibilidad de disputar esta eliminatoria y ahora debemos de demostrar que nos merecemos clasificarnos para poder jugar la final.

¿Es una ventaja para el Menorca el haber podido competir durante las dos semanas anteriores al contrario que ustedes, al estar clasificadas directamente como campeonas de la temporada regular?

Al no haber tenido que jugar los cuartos de final puede que estemos un poco más nerviosas que ellas, porque para nosotras realmente es ahora cuando empieza nuestro playoff. El año pasado sucedió lo mismo y no nos pasó factura, por lo que no tiene que afectarnos negativamente en esta eliminatoria. Podemos lógicamente caer ante ellas, porque son un buen equipo, pero nuestro nivel de entrenamientos está siendo muy alto y lo único que queda es salir a la cancha para dar todo lo que tengamos.

El hecho de que el primer partido se dispute fuera de casa y que los dos siguientes, en caso de que fueran necesarios, se disputen en el Centro Insular de Deportes, ¿cree que tendrá alguna incidencia en la eliminatoria ese factor cancha?

Considero que es preferible que el segundo y el tercer partido sean aquí en casa, porque en cierta manera es beneficioso para nosotras.

¿Qué es lo que más les preocupa del rival?

Psicológicamente están acostumbradas a afrontar los momentos complicados en los que van por debajo en el marcador, aunque como todos los equipos tienen sus momentos de bajón. Son bastante constantes en su juego y sus jugadoras tienen la virtud de ser capaces de sacarte del partido en momentos puntuales. Tenemos que ser fuertes de cabeza y saber llevarlas, evitando caer en su juego.

Este año se jugó la fase previa de la Champions y la CEV Cup que nunca se habían jugado hasta la fecha. ¿Cómo fue esa experiencia de capitanear al club en ambas competiciones?

Ha sido una experiencia muy bonita. Es la primera vez que tanto el club como yo hemos podido jugar en la Champions y en la CEV Cup. Ha sido muy bueno para nosotras. Son experiencias y un plus de madurez que sumo a mi trayectoria.

El equipo no pudo pasar de semifinales en la Copa de la Reina ante un Haris que llegaba en su mejor momento a la cita. ¿Hay en el equipo la necesidad de sacarse esa espinita de no haber podido jugar al menos otra final?

En la Copa nos falto carácter para ganar. Si sales con miedo nunca vas a sacar algo positivo, porque te atenaza. Ganas teníamos, pero nos faltó carácter. Creo que está superado y que no se trata de sacarnos ninguna espina clavada ganando la Liga.

De los tres equipos que están clasificados para disputar el título de Liga en este playoff junto a ustedes, ¿hay alguno que les preocupe más que otro o son ustedes los que deben de preocuparles al resto?

Debemos de preocuparnos por nosotras, de ser capaces de tener el carácter necesario a la hora de jugar, de tener ambición y la picardía necesaria a la hora de jugar. El equipo que tengamos enfrente no me preocupa, porque si nosotras jugamos bien no tenemos nada que temer.

El ser las vigentes campeonas ¿les ayuda a la hora de evitar la ansiedad al conocer ya el camino que el año pasado permitió al equipo conquistar su primera Liga?

Cuando consigues una cosa siempre quieres más de lo mismo. Esto no es nada fácil y no por ser las campeonas va a ser solo llegar y volver a ganar el premio. Tenemos que jugar y luchar. Se lo llevará el equipo que más ganas, ilusión y carácter tenga en la cancha. Cualquiera de los cuatro equipos que hemos llegado hasta aquí podemos ganar esta Liga, aunque pienso que somos un rival muy sólido, aunque es algo que tenemos que demostrarlo con nuestro juego.