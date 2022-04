Las directoras de orquesta del Olímpico analizan el 'playoff' por el título liguero

Pocas voces puede haber más autorizadas para analizar las opciones del Gran Canaria Urbaser de renovar su título liguero que las de sus dos colocadoras, Ariadna Priante y María Alejandra Álvarez del Burgo son las dos mejores colocadoras de la Liga Iberdrola de voleibol, dos jugadoras brillantes, cada una con su estilo, que son la extensión de su técnico Pascual Saurín en la cancha.

Con tan solo 19 años, Ariadna -cumplirá 20 el próximo 20 de abril- la de Sant Cugat del Vallés es conocida como la perla de la Generación Z, una jugadora capaz de dejar su timidez en el banquillo cada vez que salta a la cancha para liderar al equipo con una exquisita técnica individual, un talento innato y una visión de juego increíbles para una jugadora de su edad. Con la llegada de Mary esta temporada, ha tenido que compartir minutos con su compañera no solo en el Olímpico, sino también en la selección española, una situación que considera que ha sido bueno para ella, afirmando que "he intentado aprovechar al máximo los minutos que he podido jugar, repartiendo minutos con Mary", asumiendo que "es una colocadora con más experiencia que yo, es muy cercana y siempre que me ha podido ayudar siempre lo ha hecho", afirmando que "he intentado fijarme mucho en como juega y aprender todo lo posible la una de la otra".

Por su parte, María Alejandra Álvarez del Burgo, a sus 26 años, la viguesa es sin duda alguna una de las colocadoras más imprevisibles de la Liga, una jugadora que llegaba el pasado verano a la Isla tras ser la gran pesadilla de las insulares la temporada anterior en el Feel Volley Alcobendas, con la que fue MVP de la Copa de la Reina y subcampeona de Liga. Acostumbrada a jugar todos los minutos en su anterior equipo, la gallega ha tenido que adaptarse, porque según sus palabras "salir de un equipo como el Alcobendas después de tanto tiempo ha sido difícil al principio", afirmando que para ella ha sido una experiencia que "me ha permitido crecer mucho personalmente". De su compañera Ariadna solo tiene palabras de elogio: "es una jugadora y una persona diez. Tengo mucha suerte de poder estar, compartir y aprender de ella. A pesar de ser muy joven tiene ya mucha experiencia", afirma la viguesa, que considera que "a nivel personal es un cielo, tenemos muy buena relación y dentro del campo se nota que cuando una no está en su mejor momento no pasa nada porque va a salir la otra a apoyarla".

Mary se muestra encantada en su primera temporada en la Isla, donde resalta que se ha encontrado con "un equipo profesional, que era algo a lo que yo no venía tan acostumbrada, a tener entrenamientos tan intensos, en los que las semanas se hacen duras".

En cuanto al inicio del playoff de semifinales este sábado (18.00 horas), ante el Avarca de Menorca, al que acceden como las primeras clasificadas de la temporada regular, lo que las ha llevado a no poder competir las dos últimas semanas al clasificarse directamente para las semifinales. Ariadna afirma que "llegamos con muchas ganas de jugar, porque notamos mucho cuando no competimos los fines de semana, aunque en los entrenamientos estamos intentando competir entre nosotras y poner muchas ganas; algo en lo que coincide Mary que alerta de la importancia de salir concentradas desde el principio porque es una competición muy corta, resaltando que en su opinión "la semifinal se presenta muy dura, fuera de casa, ante un rival muy complicado que lo pelea todo y tenemos que ir con calma, sabiendo que estamos demostrando cada día cual es nuestro nivel, con confianza y a por todas para empezar en la semifinal con buen pie".

La colocadora catalana destaca la fortaleza del Menorca, sobre todo jugando en su casa, si bien recuerda que "en nuestra última visita a su cancha, jugamos muy bien y esperamos poder hacer un buen partido", destacando de las menorquinas su espíritu de lucha, una virtud que en su opinión las obligará a ser constantes durante todo el partido.

Ambas jugadoras consideran importante aunque no definitivo el primer partido de la serie semifinal al mejor de tres partidos, que les brinda la posibilidad de cerrar la clasificación entre los muros del Centro Insular de Deportes el próximo fin de semana".