Contra José Ramón Navarro y Juan José Arencibia aparece el tercer precandidato y presidente en funciones, Antonio Suárez (79 años). Lleva 33 años en el cargo y defiende su honestidad ante las críticas del núcleo disidente -sufrió una ola de quince dimisiones en su junta de gobierno el pasado enero-. "Han tenido acceso a las cuentas, que están auditadas. No han ido a la Fiscalía ni al juzgado; solo saben mentir".

No se prodiga mucho con entrevistas.

No soy partícipe de hacer declaraciones pese a lo ocurrido. He estado en silencio mucho tiempo, quizás no me benefició. Mi estilo no es salir a hacer escarnio.

¿Por qué se vuelve a presentar cuando ya encadena 33 años en el sillón? ¿Qué le falta por aportar? ¿Por qué no se va?

Eso de que me vaya no lo tiene que decidir nadie, solo los asambleístas. Yo me siento fuerte y apoyado; son las bases por las que me he decidido dar este paso. No es una imprudencia mía, pero quiero estar. Todo se verá en su momento.

Su club de fans, en los que figuran José Ramón Navarro y Juan José Arencibia, sus rivales por el trono, aseguran que la Federación Interinsular 'es su chiringuito, que usted dirige el fútbol base y aficionado desde su poltrona en el cortijo. ¿Cómo lo encaja?

Estos que hoy critican, estuvieron aquí durante muchos años. Hay promesas de futuro que no plantearon nunca en mi período de mandato de presidente. Ahora estoy en funciones, lo que voy a hacer es trabajar más para el fútbol aficionado, fútbol femenino y la mujer. Este último caso, muy importante y capital en mi programa.

¿No está cansado?

¿Por ser mayor? No [cumple 80 años en septiembre]. Me encuentro con buena salud y tengo ganas de seguir trabajando. Ante todo, luchar, que es mi meta.

La oleada de las 15 dimisiones en su junta directiva en enero han marcado el proceso electoral que encara la recta final. Entre ellos, Juan Arencibia o Pacuco Ramos, muy aferrados a su mandato. Con el paso del tiempo, ¿cómo lo interpretó? ¿Fue un fracaso personal?

No. Fue una traición. Una traición de gente que ha estado conviviendo en este casa conmigo y ahora resulta que hay una explosión porque se aproximan las elecciones. No fueron claros. El candidato que también se postula, el que ha estado en la casa, desde hace mucho tiempo lleva divulgando en la calle que él sería el próximo presidente.

Hablamos de Juan José.

Sí. Le corregí. Le dije que mientras yo fuese presidente que guardase el respeto debido. Pero no hubo manera, llegó un distanciamiento. Cuando se habla, de que yo he omitido montar Junta Económica, es que no venía. No asistía. Están mintiendo. Son profesionales de la mentira.

Arencibia asegura que nunca miente. Que no es un pinocho.

Entonces, el pinocho soy yo. No quiero que la entrevista sea un debate o cruce de declaraciones. Puedo ampliarle más, el hecho de que se fuesen los dos vicepresidentes arrastró con todo y todos. El plan estaba premeditado. Una campaña electoral.

Una guerra por el poder.

Totalmente, quítate tú para ponerme yo.

El núcleo disidente abandona el barco porque usted 'no justificaba los gastos y eludía el control financiero de la Junta Económica'. Pero Juan José Arencibia era el vicepresidente económico. ¿No tenía constancia de los movimientos?

Era el tesorero. Ellos me convocaron una asamblea extraordinaria para que diese los motivos de su marcha, yo no soy la persona que debe dar esos motivos. Son ellos. Tengo las cartas de las dimisiones y no aclaraban las interpretaciones erróneas en materia económica. Son personas que revisaban todos los pagos y el presidente que soy ahora, nunca firmé nada. Fue con consentimiento de la comisión económica y de la junta directiva. Así que, alto y claro, mienten totalmente. Es lo que están acostumbrados.

¿Y lo de su tarjeta bancaria personal?

Dicen que hago gastos extraordinarios, son visitas de gente de fútbol y les brindé gastos lógicos. Son atribuciones que hay para eso. Esos comprobantes los subí y se los mostré a todos los directivos. Vieron en qué y con quién me lo gasté. Lo tienen todo. Parece ser que no era suficiente para su satisfacción. No han ido al juzgado de guardia o a la Fiscalía. Nadie ha dado ese paso. Otra mentira, llama la atención cuando hay dinero de por medio.

Arencibia vigilaba la hucha...

Y hacía fotocopias de todos los pagos que revisaba. Eso es lo más grave.

Insinúa que hubo una campaña orquestada de desprestigio.

Totalmente.

¿Y de su sueldo? Cobra 50.000 euros al año y dicen que no pisa el despacho.

La RFEF hace dos años planteó que todos los presidentes de las territoriales tuvieran una asignación de los recursos de la RFEF. Tanto a Las Palmas como a Tenerife nos asignaron 75.000 euros. La profesionalización del Fútbol Sala exigía una dotación de 25.000 para su responsable. Y los 50.000 para mí. El trabajo que realizo de gestionar esta casa y solicitar compromisos no lo ha hecho nadie en su vida. Vengo a diario. Tres cuatro o x horas, el tiempo que sea preciso. El que no puede decir eso es él [Arencibia], que venía una vez al mes. Firmaba las nóminas y se marchaba. Eso llevaba pasando más de seis meses.

¿Se arrepiente de haber llamado 'sexista' a este núcleo disidente?

En aquel momento, estaba por aquí una señora. Ya ha dimitido.

Sonja Arup...

Sí. Ojalá la hubiese traído antes, porque daba una visibilidad a esta casa enorme. Tenía muchos proyectos y los tiene. Al ser vicepresidenta ya era un estorbo para el resto.

¿La vieron como una enemiga?

Efectivamente, era una enemiga por el poder de futuro. Me apoyó hasta las últimas consecuencias, hasta que dimitió. Dio una lección. Lo de 'sexista', pues me extralimité en el comunicado (...) La condenaron en vida, la marginaron...Le hicieron cuentos dentro de la casa.

Más que la Federación Interinsular, parece un infierno.

Viví un infierno. Lo he pasado muy mal. Pero ellos tan campante. Les divierte.

¿Y por qué no tomó medidas judiciales tras denunciar 'acoso de género' en su escrito en relación a Sonja?

Debía ser ella. Optó por no hacer movimiento alguno. Tenía medios para hacerlo.

¿Qué propone ante el abandono masivo de clubes por la falta de recursos?

El Covid nos ha traído a todos de cabeza. Aconteció una reducción en la inscripción de equipos y en los ingresos arbitrales. Lo que pretendemos, ahora que ya está normalizado, esto va en aumento. El abandono de equipos sucede por su estructura interna. No hay jugadores para todos, no es una situación que se provoque por la propia Federación.

Una solución.

Elevar al máximo las ayudas al fútbol aficionado y femenino. Trabajar en mayor medida en la implicación de la mujer. Tenemos proyectos de cursos de directivos y una obsesión: la transparencia. Rigor y trabajo. He sido un currante, no vengo de paseo a leer el periódico en el despacho. Si lo tengo que leer, me lo llevo a mi casa.

Apliquemos la transparecencia. Hay un gasto de 90.000 euros en el área de Personal. ¿Por qué?

Eso de los 90.000 euros son interpretaciones. Mis cuentas están auditadas. Justificadas. Viene un asesor de cuentas y están revisadas. Lo llevamos haciendo en los últimos 18 años. El que otro precandidato proponga o genere viejas sospechas, es porque le falta información. Si es miembro de la Asamblea, venga aquí y solicite la información precisa. Desde contabilidad, se le aclara. Aquí no hay nada dudoso.

¿Cambiaría la mecánica electoral? ¿No es más democrático que voten todos los futbolistas, árbitros o entrenadores? Directamente y en las urnas, nada de voto por correo.

Estaría mejor visto. El reglamento electoral lo hacen las instituciones. Podemos pedir que sea abierto y no me opondría. Conforme tenemos 60 clubes [dentro de la Asamblea], podríamos tener 600. No se ha dado. Nadie ha dado ese paso. No soy el responsable.

Dicen que tiene a Rubiales en su mano.

¿Lo duda?

No.

He estado con dos presidentes, Ángel María Villar y Luis Rubiales. Muchas cosas que tenemos de patrimonio, vienen por gestiones gracias a mi gestión en la RFEF con Villar. Con Luis, soy vicepresidente y sigo ayudando. Nos brindan muchas ayudas económicas. Hay programas en marcha y son muy interesantes. Canarias se verá beneficiada. Soy fan y amigo. Pero también preocupado, pero lo que se dice por ahí, los que quieren venir no sé si estarán a la altura de establecer lazos con Madrid.

¿Gran Canaria puede ser sede del Mundial 2030?

Habrá muchas más sedes en la cita de España y Portugal. No debe ser un hándicap estar a más de 2.000 kilómetros de Madrid. La instalación debe reunir un mínimo. Europa debe decir mucho. FIFA también tiene una parte importante. España y Portugal están muy ilusionadas. Ojalá suceda y que el Gran Canaria sea sede de los partidos de la selección de Luis Enrique, eso lo apoyaría sin fisuras.

¿El 'caso Soule' le deja dormir? ¿Si fuese condenado, dejaría su cargo de presidente?

Soy respetuoso con la autoridad judicial. Siempre cabe la predisposición de inocencia. Hace dos años hice una declaraciones en sede judicial en Las Palmas, y desde aquella fecha, no me han pedido nada. Ni la letra pequeña. Confío en mi inocencia.

Las agresiones en el fútbol base se disparan. ¿Cómo las frenará?

Tenemos un equipo de trabajo con Miguel Ángel Valerón y Eduardo Ramos. Son fichajes para dotar en esa aparte de la disciplina testimonios y un cariz didáctico.

Si se encuentra con Arencibia y Navarro en un ascensor, ¿qué les diría?

Buenos días o buenas tardes.

¿Pero no les achacaría nada?

No soy un nombre violento.

Les puede decir que van a perder.

No voy de farol. No soy así.

¿Se ve ganador?

Si así fuese, no se lo diría. Me siento en posición de lucha.

¿De qué se siente más orgulloso?

El legado. Hay un patrimonio en esta casa, el Comité de Entrenadores tiene su casa y otra de árbitros en El Carrizal y sedes en Fuerteventura y Lanzarote. Tenemos una reserva ahorrada por

si pasa algo grave. Es mi legado.

Diga la cifra.

Contabilidad. Los auditores dan fe que es importante. Somos una entidad privada sin ánimo de lucro. No somos una empresa recaudadora, cubrimos ingresos y tenemos herramientas.

¿Apuesta por una mujer al frente de la Interinsular?

Me agradaría, como ya los hay al frente de los clubes. La inclusión de la mujer ya comenzó con mi mandato, no lo olvide.