¿Por qué quiere cargarse a Suárez?

Solo quiero que salga de la Federación de forma democrática por el bien del fútbol. No me lo voy a cargar. Los compañeros me eligen a mí porque soy un empresario pequeño e independiente del sector turístico. No facturo nada a ningún gobierno, cabildo o ayuntamiento. Puedo decir lo que pienso en todo momento. Me acompañan Ramón Medina, Pepe Vega...así como presidentes de clubes, entrenadores y árbitros. Es la candidatura del pueblo. Quiero dar un cambio total a la Federación Interinsular.

¿La primera propuesta?

El presidente no cobra. Ahora mismo nos cuesta 75.000 euros entre sueldo y la Seguridad Social.

Suárez dice que solo 50.000 euros al año.

Y 25.000 de Seguridad Social. Suárez sabe que he llevado a tres juntas que los empleados no sean menos que mileuristas. Nunca lo ha querido aprobar, siempre va a estudio. No podemos generar dinero ya que la partidas vienen de la RFEF. Además, van veinte años sin actualizar el IPC. Propuse hacer un informe de una gran empresa para llevarlo a Madrid y así ponernos al día. Me parece de justicia con un grandísimo equipo humano. Nunca hace nada porque está plegado a Madrid en todos los sentidos. Está plegado a la RFEF. Propuse hace años crear una Fundación, que ahora el señor Navarro se pone la 'chapita' de la idea. José Ramón Navarro está copiando nuestras iniciativas. Le doy otra: el dinero de las fundaciones se reinvierte en los clubes. Los niños no pueden pagar sus cuotas. Creemos en los valores de la igualdad, integración...Llevo 4 años y medio trabajando para que los clubes sean comparados con los clubes de lucha canaria para viajar. El plan es sencillo: vamos a la agencia, sacamos los billetes, viajamos y que la agencia con el gobierno autonómico cubran el desplazamiento. Ahora es un drama, tardamos un año en recibir el dinero. Tengo el acuerdo cerrado con el Gobierno canario. Los costes de los viajes ahogan a Fuerteventura y Lanzarote. Declarar al árbitro como deportista genera un ahorro importante. El importen de las sanciones lo repartiría entre el fútbol modesto. Así como para los empleados de la Interinsular que no son ni mileuristas. El ente federativo no puede ser una Hacienda recaudatoria contra los clubes. Los Comités deben estar, el de Árbitros y los altruistas de Competición y Apelación, pero hay que castigar mirando a la realidad. Si estamos en un fútbol ruinoso, sanciones acordes a ese estado económico. Debemos acercarnos a los clubes. Suárez se ha dado cuenta ahora, y se arrastra por los campos de Dios, tocando en todos las puertas. Pero ya es tarde, yo sí creo en un fútbol más democrático.

Usted ha sido crítico con la gestión económica de Suárez, pero fue vicepresidente y tesorero.

No he dicho que meta la mano en la caja; si lo veo, voy a Fiscalía. Pero mi obligación cuando llegue es revisarlo todo y levantar alfombras. Tuve un cargo simbólico, hay jefes de contabilidad y una empresa que hace auditorías. No se hacían juntas económicas ni había código del buen gobierno, lo implantamos como salvavidas. Desde septiembre, se dejan de hacer juntas económicas y no hay juntas directivas. Se pagaron cosas sin nuestra firma.

¿Qué le pareció la acusación de 'sexista' de Suárez a los disidentes, entre los que figura usted?

Los que nos fuimos no somos sexistas. Suárez se comportó de manera cobarde y vil al decir aquello, tenía que haber rectificado. Si en sus 33 años, lleva 300 hombres en cargos de relevancia y cinco mujeres, ¿quién es el sexista?

Él.

Pues claro .

¿Qué haría por Fuerteventura y Lanzarote?

En todos los comités habrá una figura de Lanzarote y Fuerteventura, y el vicepresidente de cada una de estas islas será provincial. El presidente Suárez ya empezó perdiendo las elecciones en Lanzarote y Fuerteventura. Dos puntos estratégicos que ha descuido de forma sangrante. Ahí comenzó su declive total, está muerto deportivamente, no lo quieren.

Pero Suárez tiene el aval de Madrid. Es vicepresidente de la RFEF e íntimo de Luis Rubiales .

Entendemos que Rubiales puede ser amigo de Suárez, así como Ramírez [presidente de la UD Las Palmas]. Ni Madrid ni Ramírez van a decidir estas elecciones. Si gano, Luis me dará el abrazo del oso; me llamará para los votos de la nacional. Solo iré a Madrid a buscar cosas positivas para el Archipiélago. No iré a decir sí bwana a todo. El único presidente que no cobra seré yo

Y usted pregona que no cobrará si llega a la Casa Blanca del fútbol base...

No. Y no quiero un móvil...Cuando vaya a Madrid, me pago el billete y el hotel, que es lo justo. Estuve 27 años en mi club y sé de gestión. No estaré más de 4 años en la Interinsular.

¿Se imagina encadenar 33 años?

Pues no.

¿De qué se arrepiente?

De estar tantos años con él. Ha cambiado. Ya no es el mismo. No frenó un protocolo de violencia contra un trabajador de la Federación de enorme valía. Al final, se supo que todo era una mentira. Insisto, a mí me ha engañado, solo piensa en él. Se cree Dios.

Usted que lo conoce, ha estado diez años con él en la junta. ¿Por qué Suárez no deja el cargo de presidente?

Secuestró a la Federación, sufre una variante del Síndrome de Estocolmo. Es delirante. Antes, había miedo a decir la verdad. Ahora no, llega el cambio. Se acercan fechas históricas. La Federación huele a rancio, precisa de un cambio radical.