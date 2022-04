Falta la esquela. El ‘Támara’ se queda a un paso de certificar de forma matemática el descenso de categoría tras sucumbir ante el Vélez (1-2). El equipo de Pachi Castellano se vio condicionado por un flojo inicio de partido en el que sufrió los tempraneros goles de los malagueños Damián Zamorano, de penalti, y Pablo Rodríguez. Borja Herrera ajustó las diferencias, también desde el punto fatídico, pero el bando blanquiazul se mostró incapaz de obrar la remontada.

A los tres minutos de arrancar la contienda, el Tamaraceite pudo adelantarse en el marcador con una doble ocasión en la que primero Aníbal Padrón, con un remate que rechazó el meta Miguel, y a continuación, David González, con un chut que rechazó la zaga malagueña, estuvieron a punto de alojar el esférico en el fondo de la portería visitante. Poco después, el bando de Pachi se vio sorprendido por una jugada aislada en la que Ale Pérez, tras controlar mal un balón de David González, derribó dentro del área a Gonzalo Miranda. Damián Zamorano asumió la responsabilidad y no falló para superar a Raúl Perera.

Superado el 10’, el central Ale Pérez volvió a cometer otro error en la salida de balón grancanaria, lo que aprovechó Pablo para robar el esférico, plantarse ante Raúl Perera, y batirlo con un tiro ajustado a la media altura.Superado el cuarto de hora, el cuadro de Castellano puso fin a su desconcierto, y ajustó las diferencias al definir Herrera un penalti cometido sobre Eros , tras un centro de Aníbal Padrón.

El ‘Támara’ se reenganchó al partido, lo que le permitió apuntarse la posesión. Un peligroso remate cruzado de Aníbal Padrón, tras centro de Aythami Álvarez, no encontró los tres palos de milagro. En el 63’, Herrera pudo poner las tablas con un remate, desde el unto de penalti, tras asistencia de Carlos Cid, que se marchó por encima del travesaño. Zizu acarició la igualada y no hubo manera de arrancar un punto para el honor. El domingo ante el Xerez, con la derrota, ya son de Tercera.

Ficha técnica:

Tamaraceite 1

Vélez CF 2

Tamaraceite: Raúl Perera; Aythami, Ramsés, Ale Pérez (Yadam, 79’), Héctor Marrero; David González, Juan Andrés (Dani Zizu, 61’), López Silva, Eros (Carlos González, 68’), Borja Herrera; y Aníbal (Carlos Cid, 61’).

Vélez CF: Miguel; Damián (Coutinho, 81’), Pacoli, Adolfo, Bocchino; Cervera, Kaya (Essel, 58’), Miranda, Pablo (Chavarría, 68’), Camacho (Iván Martínez, 81’) y Joselinho (Balta, 68’).

Goles: 0-1.-(7’): Damián -p-. 0-2.-(11’): Pablo. 1-2.-(18’): Borja Herrera -p-.

Árbitro: Martínez Campillos (C. Balear). Amonestó a Herrera y Marrero; así como a Kaya, Cervera y Bocchino.