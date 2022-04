Miguel Méndez, 4º, y Miguel Padrón, 8º, son los mejor situados en la clasificación provisional del Campeonato de España de la Clase Internacional Optimist que ha comenzado este jueves en el Club Náutico El Masnou (Barcelona).

Destacan también el primer puesto de Marta Mansito (RCNT) en sub 13 F; el 2º de Silvia Medina(RCNGC) también en sub 13 F y el 9º de Elena Armas (RCNA) en la categoría sub 16 F.

La selección de la Real Federación Canaria de Vela en esta cita nacional está formada por 20 regatistas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.

Ha sido un día muy largo en el agua, con oleaje y un saldo de solo 2 pruebas celebradas. En el primer parcial el viento empezó con fuerza para ir bajando paulatinamente y desinflarse al final de la manga; el segundo se hizo con unos 15-17 nudos de intensidad. En los resultados parciales destaca el 1º de Jaime Lang Lenton (RCNGC) en la segunda manga del grupo amarillo.

Quedan 2 días de series clasificatorias y el domingo será la final Se programaron 12 mangas en total y se han hecho 2. Se requiere un mínimo de 6 pruebas en las clasificatorias para que se celebre la final; si no, se continuará con las clasificatorias.