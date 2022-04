Doble oportunidad para el Guaguas de repetir su final

El CV Guaguas tiene este fin de semana una doble oportunidad de alcanzar la final de la Superliga y el primer envite será mañana (18.30 horas) en un Pabellón Moisés Ruiz que será una caldera. Los de Sergio Camarero han demostrado llegar a esta serie en el mejor momento de la temporada y ahora quieren hacer un esfuerzo para completar la gesta de eliminar a Unicaja Costa de Almería con el factor en cancha en contra.

A un paso de una nueva final. El CV Guaguas tiene en su horizonte completar otra gesta y para ello sólo tiene que ganar un partido. Los insulares viajarán a Almería con la confianza no sólo de las victorias, sino con la convicción de estar jugando su mejor voleibol de toda la temporada. La puerta de la final de la Superliga está medio abierta, pero no va a ser nada fácil llegar a ella. Unicaja Costa de Almería va a poner todo lo que tiene y va a contar con el apoyo de su público para intentar darle la vuelta a la eliminatoria. Si gana Almería, habrá partido el domingo (17.30 horas), y si gana el Guaguas la semi será ya de color amarilla y podrá defender su título liguero cosechado la pasada temporada.

El primer choque de la serie contra los almerienses en el CID cayó del lado amarillo por 3-1

El CV Guaguas se llevó la victoria del primer partido con merecimiento. Sin embargo, el encuentro fue un auténtico espectáculo por parte de ambos conjuntos. Almería se adelantó, pero el cuadro isleño le dio la vuelta con mucha personalidad, ganando muy bien el tercer set y remontando el cuarto para evitar el tie-break (3-1). Yadrián Escobar, con 29 puntos, fue el máximo anotador de este vibrante choque.

Camarero: «Partido a partido»

El técnico del Guaguas, Sergio Miguel Camarero, no quiere hablar de la posibilidad de jugar un tercer partido el domingo. «Sólo podemos pensar en el partido a partido. No podemos pensar en más. El equipo ha levantado la cabeza y ahora estamos respirando. En lo único que pensamos es en ir a Almería y disputar el partido del sábado. No pensamos en nada más que no sea el choque del sábado [por mañana] porque no sabemos qué pasará después».

«Espero a un Unicaja como el que vimos aquí y como el que hemos visto todo el año: Un equipo fuerte, competitivo y complicado en su cancha. Sabemos que no va a ser fácil, pero estamos en un buen momento», subrayó».