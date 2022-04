Las ‘Gigantes’ del SPAR

Sika Koné y Carla Brito, dos de los mayores talentos que tiene el CB Islas Canarias en su vivero, fueron reconocidas por la revista Gigantes con premios a su carrera deportiva. La de la primera ya apunta a la WNBA tras ser elegida por las New York Liberty; la de la segunda, está a punto de explotar.

Durante los cuarenta años de trabajo incansable de Domingo Díaz y Begoña Santana en el vivero del CB Islas Canarias han salido innumerables de retoños con los que dominar el baloncesto femenino, ya no solo nacional, sino incluso internacional. De las Rosi Sánchez y Lourdes Peláez con las que conquistaron la Copa Liliana Ronchetti en 1999, pasando por las olímpicas Astou Ndour, Leonor Rodríguez y Leticia Romero, hasta llegar a las últimas perlas que se pulen día a día en el invernadero del pabellón de La Paterna. Las últimas Gigantes del SPAR Gran Canaria tienen nombre y apellido: Sika Koné y Carla Brito.

Ambas jugadoras fueron reconocidas por su trayectoria deportiva por parte de Gigantes del Basket, la prestigiosa revista especializada en balocnesto, creada en 1984 por Sixto Miguel Serrano. En la trigesimocuarta edición de los premios del magazine,Koné fue galardonada con el Gigante Mayor Progresión Femenina; mientras que Brito ganó el de Gigante Junior a la Mayor Progresión. En sus vitrinas ya lucen la G mayúcula del premio recibido.

Si bien la africana acepta que no conocía en exceso la revista: «La había visto alguna vez pero no sabía que fuera tan importante», reconoce con su imborrable sonrisa; también deja claro que este reconocimiento le va «a ayudar a ser más visible» –¿más aún?– en el panorama internacional.

Una ayuda que a bien seguro le llegó al comienzo de la semana y por lo que Sika está de enhorabuena, no solo por el premio de la revista, sino por que respecta a su futuro como deportista. La pívot forjada en la cantera del Colegio Canterbury, Adareva de Tenerife, y eclosionada por completo en las filas del Islas Canarias, ya sabe lo que es probar las mieles de la mejor competición internacional del mundo, aunque sea al menos el primer paladeo.

Rumbo a Nueva York

Durante la madrugada del pasado lunes al martes, cuando se celebraba el Draft 2022 de la WNBA y tras anunciarse 28 nombres, le llegó el turno al suyo. «Sika Koné, desde Mali, es seleccionada por New York Liberty». Una larga espera, pero que en la tercera ronda de la selección le llegó otro reconocimiento a su trabajo sobre el parqué y el dominio que refleja.

«¿Es el sueño de toda jugadora no? Trabajas día a día para ser lo mejor posible y si estás en la mejor liga del mundo significa que es porque te lo mereces y porque creen que vas a aportar en esa franquicia», comentaba Koné horas antes del Draft. Ahora, que ya sabe que va a compartir vestuario con Sabrina Ionescu, una de las mayores promesas del baloncesto internacional, no le queda otra que seguir poniéndose más retos en su carrera y seguir derribando barreras, tal y como ha hecho desde que decidió abandonar su Mali natal para hacer unas pruebas en Gran Canaria y seguir los mismos pasos que en su día dio su espejo: Astou Ndour.

«Le pido consejos cuando puedo hablar con ella. Me dice todo lo que trabajaba aquí y que le haga caso a Domingo y Begoña, que seguro que si trabajo día a día podré llegar alto», indica la interior, que a su vez admite que si hace «lo mismo que Astou», se conforma en su carrera. Poco no es, la verdad.

Por lo pronto Koné tiene un partido importante que ganar lejos de la cancha. El menisco de su rodilla derecha le mandó un aviso el pasado 20 de febrero en el partido contra el KutxaBank Araski y desde entonces la jugadora está parada. Confiesa que «en mes y medio» estará de vuelta y aunque no puede entrenar con normalidad, acude día a día al fisioterapeuta e incluso a veces se aventura a dar algún trote por la pista para tocar algo de balón. «Lo echo de menos», dice.

Antes de parar, Sika firmó 15 dobles-dobles en tan solo 18 jornadas disputadas, pues llegó con la competición ya arrancada, cuestión que impidió en parte que el SPAR consiguiera clasificarse para la Eurocup.

Su sucesora

Infinitas son las palabras de elogio sobre la trayectoria de Sika. Las que le faltan a la majorera Carla Brito como reconocimiento a su talento, en proceso de eclosionar y que deja pinceladas de futura MVP cuando le toca jugar en el equipo junior, las de su edad.

Quizás todavía está tapada por las jugadoras más formadas que ella. Cabe recordar que solo tiene 17 años y combina el instituto por la mañana con los entrenamientos por la tarde con el club. «Los estudios van muy bien, si no la jefa [Begoña] no me deja jugar», resalta con humor.

Carla que sí que se empapa de las páginas de Gigantes desde pequeña, explica que para ella es «más que un honor», haber recibido el premio. «Me lo dijo Domingo durante un entrenamiento y pensé, voy a estar con las estrellas del baloncesto», subraya. Su sitio en la historia de la revista ya lo tiene, en el panorama internacional, está por llegar.

De momento, su objetivo para este verano es el de repetir el MVP que logró el verano pasado con la camiseta de la selección nacional en la modalidad 3x3 en categoría junior en Portugal.

«Este año toca el Europeo normal porque el año pasado no hubo campeonato por la pandemia, así que tengo muchas ganas de jugarlo y ver si puedo repetir ese MVP», revela con esa sonrisa que tienen todos lo jugones por condena. Primero con la selección y la próxima temporada, tiene pinta de que va a ser la suya. Al tiempo.