Martina Lodos y Martina Díaz logran el oro en Mallorca

El mar de las gladiadoras de oro. Las regatistas grancanarias Martina Lodos Falcón y Martina Díaz Salguero (Real Club Náutico de Gran Canaria) se proclamaron campeonas de España de la clase 29er con el escudo de la Federación Canaria de Vela (FCV). Las ‘Martinas’ estiraron su cosecha con la presea de bronce en el Campeonato Absoluto de España organizado por el Club Náutico de Portocolom de Palma de Mallorca.

Es solo una muestra de una semana de éxitos que tuvo su continuidad con las otras dos preseas de oro de la Armada Canaria de Sara Díaz y Lola Hernández (Real Club Náutico de Gran Canaria). Impusieron su talento en la categoría sub 17 de la Copa de España de 420, que organizó el Club Náutico Arenal (Mallorca). Maravillaron por su destreza y aprovecharon las condiciones de la bahía para superar a sus rivales de forma contundente. Un señor recital para cumplir con los pronósticos.

Por otro lado, la competidora tinerfeña Marta Mansito Pérez Valverde (Real Club Náutico de Tenerife) no dio opciones a sus rivales en la modalidad de Optimist. La competidora de la categoría sub 13 en el Campeonato de España disputado en El Masnou (Barcelona) se hizo con el primer puesto.

Al segundo escalón del podio en la Copa de España de la Clase 420 se suben Paula e Isabel Laiseca (RCNGC). Conquistaron una plata femenina absoluta y además acabaron séptimas de la clasificación general. Por su parte, los regatistas Miguel Morales y Alejandro Martín (RCNA) se hicieron con la medalla de plata sub 17. Otra muestra del nivel de la cantera isleña, que fue reconocido por la crítica y las diferentes autoridades.

También obtuvo una medalla de plata Patricia Caballero (RCNGC), que se proclama subcampeona de España en la clase Ilca 4 en la categoría sub 16 femenina en el Campeonato de España organizado por el Club Náutico de Ibiza. También en la bahía ibicenca, Pol Nuñez se hace con el bronce (sub 16 masculino) en ILCA 4, así como Miguel Padrón y Silvia Medina en Optimist. El primero en la sub 16 masculino y la segunda en la categorías sub 13 femenina. Alejandra Pérez (RCNGC) y Mar Betancor (RCNA) se hicieron con el bronce sub 19 femenino en la Copa de España de la Clase 420.

56 competidores

A modo de resumen, un total de 56 regatistas canarios procedentes de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife y pertenecientes a seis clubes náuticos, han representado a la Real Federación Canaria de Vela en cuatro citas nacionales esta Semana Santa.

Han competido en Ibiza, Mallorca y El Masnou (Barcelona) dentro del calendario de las citas nacionales. La climatología deparó toda suerte de situaciones en los distintos campos de regata y disparó el grado de combate.

Entre los 20 nudos (con picos de 30) y fuerte oleaje del primer día de la regata de 29er en Portocolom (Mallorca), que obligó a dejar los barcos en tierra. Estas condiciones impidieron que la competición se disputase al menos una jornada en el caso de los Optimist y los Ilca 4.

Cabe recordar que Martina Lodos y Martina Díaz están conformando una progresión meteórica en los últimos años. Están llamadas a convertirse en campeonas en el próximo ciclo olímpico de 2028 en Los Ángeles (Estados Unidos). En el Mundial Zhik 29er en aguas de Valencia besaron el oro hace unos meses. Las ‘Martinas’ engordan ahora su palmarés con la ración de gloria de Mallorca. Coleccionistas de proezas y dueñas de un estilo único.

En el margen superior, Martina Lodos y Martina Díaz, conocidas como las ‘Martinas’, durante su participación en el Campeonato de España. Sobre estas líneas y a la derecha, Pol Núñez y Patricia Caballero. Completa la secuencia, dos regatistas de la Copa de España de 420. |