Julia de Paula: "Estoy viviendo un sueño"

¿Cómo está viviendo a sus 16 años su primera temporada en la élite?

Con mucha ilusión. Estoy súper contenta teniendo mis primeros minutos, que la verdad es que antes de venir aquí era imposible de imaginármelo. Estoy respondiendo a la confianza de Pascual Saurín, nuestro entrenador, con trabajo y estoy mejorando mucho gracias a él y al apoyo de mis compañeras, que están siendo increíbles conmigo. Estoy viviendo un sueño.

¿Qué tal ha sobrellevado el entrenar con el primer equipo y jugar en el filial también a las órdenes de sus padres - Marcos Dreyer y Patricia de Paula, además de hacerlo con la selección española sub-19?

Ha sido complicado, pero creo que entre los tres lo hemos conseguido, con muchas discusiones de por medio. Estamos muy orgullosos de como nos hemos adaptado y hemos sido capaces de sacar los objetivos adelante. Jugar en la selección siempre es un honor, es increíble tener esta oportunidad de poder compaginarlo todo en una temporada que está siendo inolvidable.

Mi padres son las personas que más felicidad me demuestran después de cada uno de mis partidos, me dan confianza pero cuando baja mi nivel de euforia son los primeros que me corrigen los fallos que he tenido y que intentan que tenga siempre los pies en el suelo y no me deje llevar por los halagos.

Echando la vista atrás, ¿qué es lo que más le ha costado en este proceso de adaptación a la élite?

Me ha acostado mucho pasar de ser la mayor en el CAEP Soria a ser la mas pequeña y adaptarme a la hora de jugar y entrenar con las mejores. Me han acogido muy bien y me han ayudado a calmar esos nervios que tenía de no poder estar a su altura.

¿Quién le ha dado los mejores consejos dentro del equipo?

Pienso que han sido los de las compañeras más veteranas y con experiencia en la selección como son Helia González, Alba Sánchez, Sulián Matienzo y nuestra capitana, Saray Manzano. Pero también han sido indispensables Ariadna Priante, Raquel Montoro y Lucía Varela, que son las jugadoras con las que mas he convivido y que la temporada pasada ellas sufrieron este cambio de tener que ser las pequeñas del equipo.

Hace 16 años que no se juega una final de la Liga Iberdrola con dos equipos canarios, desde que lo hicieran por última vez el Tenerife Marichal y el Hotel Cantur, ¿qué significa para todas ustedes medirse al Haris y hacer historia? ¿Quién es el favorito? y ¿Qué jugadora del Haris le llama más la atención?

Es un reto para nosotras. Nos quedamos con las ganas en la Copa de la Reina y hemos entrenado al 100% para darlo todo en esta final. Estamos seguras de que se van a ver partidos emocionantes y con la emoción propia de jugar un derbi canario, que estoy segura de que todos vendrán a vernos y a apoyarnos en los dos primeros partidos en casa este fin de semana.

Nosotras debemos ser siempre las favoritas. Tuvimos como todos los equipos durante la temporada nuestros momentos malos, pero ahora estamos muy fuertes y en condiciones de afrontar con garantías este objetivo.

Del Haris la jugadora que mas me llama la atención es Lisbet Arredondo, es de las jugadoras más fuertes y completas que tienen"