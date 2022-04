«Tengo tres medallas olímpicas, pero quiero más»

¿Es la primera vez que visita la isla de Gran Canaria?

Nunca había tenido antes la oportunidad de visitar Gran Canaria, aunque si había visitado con anterioridad otras islas del archipiélago canario. Lo cierto es que me parece una isla muy bonita y me estoy planteando tomarme unas vacaciones aquí, porque la verdad es que una vez que lo conoces no te apetece marcharte de Gran Canaria.

¿Qué le llevó a elegir la Anfi Challenge Mogan como parte de su preparación?

Buscaba un nuevo desafío al que no me hubiera enfrentado antes y me apetecía por una vez alejarme del largo invierno inglés a la hora de entrenarme, por lo que buscaba un sitio más cálido. Además quería participar en una competición que tuviera un ambiente más relajado y divertido, y en ese sentido creo que he acertado plenamente.

¿Se siente mucha presión cuando uno participa en un evento de estas características siendo el máximo favorito y en el que todo el mundo espera que gane?

Estoy bastante acostumbrado. En Inglaterra después de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, comencé a ser el favorito en todas las pruebas a las que me presentaba y eso me generó en su momento una gran presión cada vez que competía. Posteriormente estuve un tiempo en el que dejé de ser el gran favorito y ahora es bueno volver a recuperar ese rol y sobrellevar esa presión de ser el favorito.

¿Dónde cree que puede estar la clave para lograr la victoria?

Lo principal es ser capaz de controlarme a mí mismo. Al principio de la carrera todos los triatletas van a pensar que son superhéroes, se van a sentir muy bien, pero luego a medida que avance la prueba crecerá el nivel de sufrimiento, porque no hay que olvidar que se trata de una prueba de larga distancia. Es importante hacer tu propia carrera, sin pensar en lo que están haciendo el resto de participantes.

¿Cuál considera que es su punto más fuerte y su punto más débil como triatleta?

Mi principal virtud es que aunque no soy sobresaliente en nada, sí que alcanzo una buena nota en todas las modalidades del triatlón –natación, ciclismo y carrera a pie–, además considero que siempre soy muy constante. En cuanto a mi principal debilidad puedo decir que es el calor, así que espero que no haga demasiado sol durante la prueba. A veces cuando doy demasiado de mí en carrera a mis piernas les cuesta aguantar el ritmo que quiero imprimir a la carrera.

En una familia como la suya, con su hermano Alistair, también campeón olímpico y del mundo, ¿hay entre ustedes un pique sano o todo es fraternidad y ayudarse mutuamente?

Durante las carreras siempre hay un poco de pique entre nosotros, porque lo necesitamos, es algo que va implícito en la propia competición, pero siempre nos ayudamos mucho. Ver a Alister en los Juegos Olímpicos fue increíble para mí. Nos ayudamos mucho en nuestros entrenamientos, nos aconsejamos en materia de nutrición, es para ambos un apoyo enorme el tenernos el uno al otro.

¿Su alimentación es muy estricta durante todo el año?

Cuando era más joven no me preocupaba tanto por llevar una alimentación adecuada, pero ahora soy muy estricto con ello. Debo de beber productos específicos y agua en determinadas cantidades, evito ingerir productos con gluten y mantengo a raya mi consumo de azúcar. Es fundamental para mí.

¿Qué se siente representando a su país en unos Juegos Olímpicos y recibir una medalla?

Es una sensación inexplicable. No tengo palabras. Es algo enorme para mí el poder representar a mi país y haber podido conseguir tres medallas olímpicas”.

Después de ser campeón Olímpico, ¿qué retos le quedan todavía por conseguir?

Como deportista uno siempre quiere más. Tengo tres medallas Olímpicas, pero quiero más. Quiero ganar hoy aquí y además estoy muy ilusionado por competir en los Juegos de la Commonwealth, que se disputan el 28 de julio en Birmingham.