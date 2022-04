El alemán Mika Noodt, de 21 años, dio la sorpresa en el Anfi Challenge Mogan Gran Canaria con una victoria sólida desde los primeros minutos, mientras que en el lado femenino, la española Sara Pérez Sala resultó campeona después de un merecido triunfo tras toda una carrera de poder a poder con la británica Lucy Hall.

Mika Noodt daba el salto a la cabeza de la competición desde los primeros minutos, adelantando a consolidados favoritos en una épica carrera que estuvo muy ajustada hasta el final. El triatleta alemán paró el cronómetro en 3 horas 43 minutos y 36 segundos. Se colocó en cabeza de pelotón en el recorrido en bicicleta y ya no tuvo rival.

«Me sentí muy cómodo cuando entré en transición en buena posición», explicó. «Sabía que desde ese momento solo tenía que mantenerme, centrarme en no arriesgar para no sufrir accidentes y estar sólido y estable mentalmente”, agregó.

Le acompañaron en el podio dos grandes del triatlón, el campeón francés Clement Mignon en segunda posición y el olímpico suizo Andrea Salvisberg, siempre siguiendo de cerca al líder y ajustando unos tiempos que podían girar en cualquier momento de la prueba. Por su parte, el británico Jonathan Brownlee, vigente campeón olímpico, quedó en novena posición con un tiempo de 3 horas, 57 minutos y 39 segundos.

La batalla se repitió en la categoría femenina, en un cara a cara entre la española Sara Pérez Sala y la británica Lucy Hall que no se decidió hasta el final. Hall lideró la natación y fueron a la bici en un duelo a dos. Todo quedaba en la carrera, 21 kilómetros decisivos al título. Fue en ese momento donde Sara Pérez Sala pudo desplegar todo su nivel, colocándose primera con ventaja y entrando en meta sólida y cómoda.

«No me lo esperaba para nada, Lucy Hall ha sido una gran rival que me ha ayudado a dar todo de mi. Cuando llegamos a la carrera me dije ‘ahora hay que darlo todo», comentó la triatleta a la conclusión de la carrera.

Aun sufriendo durante alguna vuelta logró hacerse holgadamente con el título. Sara Pérez Sala, embajadora de Anfi, estuvo en todo momento achuchada por un público que la admira y que, precisamente, le dio el empujón que le hacía falta en el tramo final para lograr una merecidísima victoria en un tiempo de 4 horas 10 minutos y 38 segundos.

Cerraron el podio en segunda posición la neerlandesa Elss Visser, en cabeza durante mucho tiempo, y la británica Lucy Hall, que sufrió en una carrera a pie que la llevó a la tercera posición.