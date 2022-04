Las Palmas C no falló ante el Vera y venció en el segundo partido de Iván Martín como entrenador del equipo (4-0). En una primera parte muy igualada donde el Vera gozó de ocasiones claras para anotar, Samuel puso por delante al filial amarillo a los 25 minutos. Tras el descanso, los tinerfeños pusieron en un aprieto a Las Palmas C, pero pagaron caro su poco acierto ofensivo y fueron sentenciados por los tantos de Héctor, Joel y Andy. A falta de resultados ajenos, los amarillos se acercan al título de campeón. Su último escollo será el Buzanada.

Las Palmas C buscó tener la iniciativa en los primeros minutos pero no hubo llegadas peligrosas por parte de ninguno de los dos conjuntos. Fue el Vera quien gozó de la primera ocasión de gol del partido, cuando a los 11 minutos Adán remató ante un Ale Gorrín muy atento que atrapó sin excesivos problemas. Segundos más tarde Adán volvió a intentarlo, esta vez con un chut lejano que se marchó fuera. Superado el primer cuarto de hora, Samuel se quedó solo ante Edwin tras un fallo en el despeje de Echedey, pero su tiro se fue rozando el palo izquierdo del portero del Vera. Las Palmas C seguía dominando y a los 25 minutos encontró una recompensa a su esfuerzo, aprovechando Samuel un envío desde la banda derecha para abrir el marcador. Tras el gol, Muni lo intentó con un tiro desde fuera del área que paró el meta. Con el líder mandando en el marcador llegó el descanso. La segunda mitad comenzó con el Vera apretando en búsqueda del empate y Las Palmas C intentando aguantar para hacer daño al contraataque. Los tinerfeños generaron mucho peligro durante el primer cuarto de hora tras la pausa y cuando más sufría el filial amarillo logró distanciarse en el marcador gracias a un fantástico pase al hueco de Samuel que Héctor remató con destreza. Tras el gol, Zeben sirvió un balón en el área que Andy remató en una posición inmejorable para recortar distancias, pero la pelota terminó tocando en un defensor de Las Palmas C. Ya libre de presión en ataque, el cuadro amarillo llegó en varias ocasiones, como por ejemplo con un tiro de Samu detenido de forma espectacular por Edwin, con un chut al poste de Andy o con un cabezazo de Ussama arriba. Al final, Andy acaparó los focos en los últimos minutos, asistiendo a Joel para que anotase el tercero y robando un balón para batir a Edwin de vaselina y marcar el cuarto tanto de la tarde.