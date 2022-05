El Atlético Paso hizo historia. En el año del volcán, que trastocó la temporada y obligó al equipo a jugar fuera de su campo durante varias jornadas, el club logró lo más grande. La escuadra dirigida por Jorge Muñoz venció al Herbania en el Municipal de Los Pozos y logró su ansiado ascenso a Segunda RFEF (0-1). Además, la derrota de Las Palmas C ante el Buzanada permitió que los palmeros finalizasen la temporada en primera posición, obteniendo también el título de campeón de grupo.

El Herbania, con esta derrota, está pendiente de conocer si la temporada que viene jugará o no en Tercera RFEF: la permanencia del Mensajero en Segunda RFEF y un ascenso de un segundo equipo canario son sus opciones para permanecer en la categoría.

La primera parte, que comenzó con casi 20 minutos de retraso por incidencias con el riego del campo y en las redes de la portería, transcurrió con pocas opciones de gol por parte de ambos conjuntos.

La última ocasión reseñable del primer tiempo fue para Armiche, que remató el balón desviado de la meta de David Kikividze.

La cosa cambió en el segundo periodo, que comenzó con una falta en el semicírculo lanzada por Peraza que atrapó Sergio Ramos. Poco después, a los 51 minutos de partido, Edu Cruz cabeceó totalmente solo en el área pequeña aprovechando un desajuste defensivo y marcó el 0-1. Con este resultado, el Atlético Paso no solo era equipo de Segunda RFEF, sino también campeón porque en ese momento Las Palmas C perdía en Buzanada.

Amenaza irreal

Los de Jorge Muñoz sufrieron acercamientos peligrosos de jugadores como Malick, pero la defensa se mantuvo firme. Álex Cruz, desde la frontal, mandó por encima del larguero un balón a los 83 minutos de juego. Contestó el Herbania, en búsqueda de al menos un punto para estar más cerca de la permanencia, pero los tiros de Roberto y Chata no lograron superar a Sergio Ramos.

Pudo sentenciar el Atlético Paso a los 87 minutos con una carrera de Vianney, pero su remate se fue por la línea de fondo. Sufrieron los palmeros en los últimos instantes del encuentro, pero finalmente lograron mantener el resultado y ascender de categoría.