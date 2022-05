El Buzanada despidió la temporada dejando sin título de campeón a Las Palmas C, aunque sin saber aún si competirá la temporada que viene en Tercera División. Los goles de Pirri, Tito y Ramsés dejan a los del sur de Tenerife en el 12º puesto, pendientes primero de que no descienda el Mensajero o de que suba un segundo equipo canario en los playoff a Segunda División RFEF. Por su parte, Las Palmas C, pese a terminar en segunda posición, se ve abocada al descenso por la caída de Las Palmas Atlético de categoría.

Tras unos primeros minutos de dominio local, Andy tuvo la primera oportunidad clara de Las Palmas C, pero solo ante Gabri no supo definir y el guardameta envió el balón a córner. Poco después Ian chutó desde la frontal pero Gabri envió el balón a córner. Tras un alargado descanso no tardó en abrir el marcador el conjunto del sur de Tenerife al culminar Pirri a los tres minutos un buen contraataque para superar a Álex Gorrín. El segundo gol de la mañana fue también al contraataque, cuando ya en el último cuarto de hora del tiempo reglamentario, Tito remató a la red un centro desde la derecha. A falta de diez minutos para el final del encuentro, Ramsés batió por bajo a Álex Gorrín para poner el tercer gol. En el tiempo de descuento y al contraataque, Brian anotó el gol del honor de Las Palmas C y que por mucho que dispute la fase de ascenso se va a ver obligado a perder también la categoría.